Braconieri cu camere termice, surprinși la pescuit ilegal pe Siret

Braconierii piscicoli recurg la tehnologie de ultimă generație pentru a evita controalele, folosind inclusiv camere cu termoviziune în timpul acțiunilor ilegale desfășurate pe râurile și lacurile din județul Bacău, au anunțat reprezentanții Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Bacău.

Potrivit instituției, în seara zilei de 5 mai 2026, personalul de teren al AJVPS Bacău a desfășurat o acțiune de prevenire și combatere a braconajului piscicol pe râul Râul Siret și în zonele lacurilor de acumulare Lacul de acumulare Răcăciuni și Lacul de acumulare Berești.

Acțiunea a avut ca obiectiv verificarea respectării măsurilor de prohibiție instituite pentru refacerea resursei acvatice vii.

În urma monitorizării efectuate pe râul Siret, în zona localității Orbeni, în punctul cunoscut sub denumirea „La Plopi”, agenții au observat două persoane care introduceau plase în apă. Conform AJVPS, una dintre persoane supraveghea zona de pe digul din apropiere folosind o cameră termică, în timp ce cealaltă se afla în apă, echipată cu cizme tip pieptar.

În momentul în care personalul de pază a încercat să se apropie de suspecți, aceștia au fugit către autostradă, unde s-au urcat într-un autoturism și au părăsit zona.

Ulterior, în punctul denumit „La Saci”, au mai fost descoperite două plase monofilament. Din cele trei plase scoase din apă, personalul AJVPS a reușit să redea mediului natural aproximativ 60 de kilograme de pește.

Reprezentanții AJVPS Bacău reamintesc pescarilor că perioada de prohibiție pentru pescuitul comercial și recreativ se desfășoară între 9 aprilie și 7 iunie, conform Ordinului comun nr. 23/297/31.01.2025 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 95 din 1 februarie 2025.