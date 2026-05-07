Bătut și legat de un stâlp, sub privirile oamenilor. Timp de o oră, nimeni nu a sunat la Poliție

Scene șocante într-o comună din județul Bacău, unde un tânăr de 22 de ani a fost legat de un stâlp de pe marginea drumului și bătut timp de aproximativ o oră, sub privirile mai multor persoane. Deși incidentul s-a petrecut în public, niciunul dintre cei prezenți nu a alertat autoritățile. Polițiștii au intervenit ulterior și au reținut patru bărbați suspectați că au participat la agresiune.

Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului, au documentat activitatea infracțională a patru bărbați, cu vârste cuprinse între 17 și 50 de ani, cercetați pentru lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și lipsire de libertate în mod ilegal.

Potrivit anchetatorilor, la data de 6 mai, suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

În urma activităților investigative și operative desfășurate de polițiști, cei patru bărbați, toți din comuna Găiceana, au fost identificați și depistați, fiind bănuiți de comiterea faptelor.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 2 mai, în jurul orei 21.00, aceștia ar fi imobilizat un tânăr de 22 de ani, pe un drum public din comuna Găiceana, legându-l cu mâinile la spate, cu o sfoară, de un indicator rutier aflat pe marginea carosabilului.

Anchetatorii susțin că victima a fost ținută în această stare aproximativ o oră, timp în care ar fi fost agresată fizic de cei patru bărbați. Incidentul s-ar fi petrecut în prezența mai multor persoane, provocând o stare de tulburare a ordinii publice.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de cei patru suspecți.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.