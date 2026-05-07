Intervenție chirurgicală de mare complexitate, realizată cu succes la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși

La Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși a fost realizată cu succes o intervenție chirurgicală de mare complexitate, procedură efectuată de regulă în spitale de urgență, clinici universitare sau unități medicale private specializate.

Pacientul, un bărbat în vârstă de 72 de ani, s-a prezentat în cabinetul de urologie din cadrul Ambulatoriului Integrat, acuzând hematurie macroscopică. În urma investigațiilor imagistice – ecografie și examinare CT – medicii au identificat o formațiune tumorală renală dreaptă de mari dimensiuni, estimată la aproximativ 15,2 x 13 x 12,2 centimetri.

Având în vedere extinderea tumorii, echipa medicală a decis efectuarea unei nefrectomii radicale drepte prin abord chirurgical clasic. Intervenția s-a desfășurat în condiții bune, iar evoluția postoperatorie a pacientului a fost favorabilă.

Din echipa medicală au făcut parte dr. Druță Sandu, medic specialist urologie, dr. E. Ș., medic primar urologie, dr. Smochină Natalia, medic specialist ATI, alături de asistenți medicali și personal auxiliar.

Nefrectomia radicală este o intervenție chirurgicală majoră care presupune îndepărtarea completă a rinichiului afectat, împreună cu țesutul adipos din jur, fiind indicată în cazurile de tumori renale avansate.

Reprezentanții unității medicale au evidențiat faptul că realizarea unei astfel de intervenții la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” contribuie la creșterea accesului pacienților din zonă la servicii medicale complexe, fără a mai fi necesar transferul către centre universitare.