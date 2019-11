* primul magazin a fost deschis în Bacău, dar francizorul a ajuns la 39 de magazine în România și în Europa * în trimestrul următor, în business-ul Barrier va investi și un holding elvețian

Magazinul Flosim Impex din Bacău, prima franciză deschisă în România de compania Barrier – producătorul băcăuan de tâmplărie de PVC, a împlinit cinci ani. Evenimentul a fost marcat în prezența fondatorului și directorului general al companiei francizoare, Adrian Gârmacea, a unor reprezentanți ai conducerii acesteia, a unor parteneri de afaceri și clienți.

Flosim Impex este o companie cu aproape 25 de ani de experiență în domeniul construcțiilor și a tâmplăriei, iar antreprenorul Florin Chitic i-a asigurat, în această perioadă, o creștere cu circa 250% a cifrei de afaceri.

„Ideea de franciză pentru acest gen de activitate – spune Florin Chitic – a fost, de fapt, un pionierat. În marea lor majoritate, francizele operează pe alte domenii, în special cel al serviciilor. Dar, am reușit și în domeniul nostru, dacă este să ne raportăm la creșterea numărului de clienți care privesc cu satisfacție produsele și serviciile oferite de compania noastră și brandul Barrier.” Iar numărul clienților magazinului din Bacău a trecut de 5.000.

„Cei cinci ani – a opinat Adrian Gârmacea – sunt un prim pas de maturitate în proiectul nostru și urmează pași tot mai maturi înainte. În luna ianuarie vom deschide în Elveția primul nostru show-room, dar care este deja finalizat, și tot în primul trimestru vom deschide un show-room și un depozit în Belgia. Iar din 2020 compania Barrier va fi preluată, parțial, de un holding elvețian.” În România, Barrier are acum 39 de magazine și își dorește reprezentanțe în fiecare județ.

România este, în prezent, al patrulea exportator mondial de tâmplărie de PVC, după Germania, Polonia și China. Adrian Gârmacea explică această evoluție prin atenția tot mai mare pe care o acordă românii, în prezent, calității tâmplăriei de PVC și crede că România are perspective să ajungă pe locul al doilea mondial, după Polonia.

„Acum cinci ani am deschis, în Bacău, primul magazin în sistemul franciză, în România. Proiectul nostru a început, astfel, sub bune auspicii, iar acum am ajuns la al 39-lea magazin în acest sistem. Un lucru foarte bun este că în Florin Chitic am câștigat și un partener bun, dar și un prieten. Am evoluat împreună.”

Adrian Gârmacea, fondator și director general al companiei Barrier