Sfaturi utile de la pompieri pentru sezonul rece 2025-2026: cum să fii pregătit și în siguranță

Odată cu apropierea sezonului rece 2025-2026, pompierii și autoritățile județene recomandă cetățenilor să fie pregătiți pentru condițiile meteo dificile și pentru situațiile de urgență care pot apărea. Planul de măsuri adoptat pentru sezonul rece are ca scop prevenirea riscurilor, protejarea populației și menținerea unui climat de normalitate în județul Bacău.

Recomandări pentru cetățeni și comunități

Verifică instalațiile de încălzire și gaze Asigură-te că sistemele de încălzire funcționează corect.

Evită improvizațiile și remedierile neautorizate.

Fii atent la detectoarele de fum și monoxid de carbon. Pregătirea pentru viscol și zăpadă Asigură-te că ai suficiente provizii pentru câteva zile.

Păstrează combustibil, alimente neperisabile și apă.

În cazul deplasărilor, verifică starea drumurilor și echipamentul auto (cauciucuri de iarnă, lanțuri). Supravegherea persoanelor vulnerabile Ai grijă de bătrâni, copii, femei gravide sau persoane cu afecțiuni cronice.

Pregătește mijloacele necesare pentru transportul către unități medicale în caz de avertizări meteorologice extreme. Măsuri pentru persoane fără adăpost Autoritățile locale vor pregăti spații speciale pentru cazarea temporară.

Dacă observi persoane fără adăpost, anunță serviciile de intervenție pentru a le transporta în siguranță. Siguranța în spații aglomerate și la evenimente Operatorii economici și unitățile de cazare trebuie să respecte regulile de siguranță.

Jocurile de artificii sunt permise doar cu autorizație, pentru a evita accidentele.

În spațiile publice cu afluență mare, respectă indicațiile pompierilor și ale poliției. Transport și circulație în condiții dificile Autoritățile vor monitoriza starea drumurilor și vor aplica restricții, dacă este necesar.

În caz de ninsori abundente sau polei, respectă semnalizările și recomandările autorităților.

Rolul autorităților și instituțiilor

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău , Poliția, Jandarmeria și polițiile locale vor patrula și vor interveni rapid în caz de urgență.

Centrele operative și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență vor coordona fluxul de informații și măsurile preventive.

Unitățile medicale vor avea rezerve de medicamente pentru pacienții care necesită tratamente continue.

Recomandări generale

Urmează mesajele oficiale și avertizările meteorologice.

Evită expunerea prelungită la frig extrem.

În caz de incendiu sau alte situații de urgență, sună imediat 112 .

Colaborează cu autoritățile și respectă măsurile impuse pentru siguranța ta și a celor din jur.

Planul de măsuri pentru sezonul rece 2025-2026 este conceput pentru siguranța tuturor cetățenilor și pentru menținerea funcționării normale a comunităților, iar respectarea sfaturilor pompierilor poate reduce semnificativ riscurile asociate iernii.