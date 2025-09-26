Seniorii din Onești au învățat să navigheze în siguranță pe rețelele de socializare

Ieri, la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Onești, a avut loc o nouă întâlnire din cadrul atelierelor de educație digitală destinate seniorilor. Tema întâlnirii a fost „Rețele de socializare și siguranța navigării pe rețelele de socializare”, un subiect de mare actualitate.

Participanții au aflat ce înseamnă o rețea de socializare și cum poate fi utilizată în avantajul lor, cum să își creeze și să gestioneze un cont, care sunt setările esențiale de confidențialitate și cum să recunoască posibilele pericole online.

Seniorii au pus întrebări, au testat aplicațiile direct pe dispozitive și au descoperit modalități sigure de a păstra legătura cu cei dragi, protejându-și în același timp datele personale.

Proiectul HiDigital continuă astfel să faciliteze accesul seniorilor la tehnologie și să le ofere încredere în utilizarea mediului digital.