Moineștenii au ajuns să plătească mai mult pentru serviciile de salubrizare, după anumite artificii ale primarului municipiului, care a schimbat sistemul de plată al acestui serviciu public. Conducerea Primăriei municipiului Moinești a mințit după bunul ei plac în ceea ce privește numărul locuitorilor, după ce a depus o aplicație pentru fonduri europene, în care a declarat că localitatea are o populație de 24.000 de locuitori, iar anterior, când se plătea salubrizarea per locuitor, a susținut că are 11.000 de locuitori. Este evident că astfel de minciuni ale edililor păgubesc populația, așa cum s-a întâmplat acum la Moinești!

Contraperformanța primarului din Moinești este revoltătoare, având în vedere faptul că, în prezent, locuitorii municipiului plătesc cu 13% mai mult pentru serviciile de salubritate, la care se adaugă și datoriile acumulate între timp și penalitățile aferente.

Trecerea de la sistemul de plată per individ la achitarea serviciului după principiul „plătești cât arunci”, înseamnă un calvar pentru moineșteni, care vrând-nevrând și fără a avea nicio vină, trebuie să plătească mult mai mult față de perioada anterioară crizei deșeurilor.

Am avertizat public încă din februarie a.c., că demersul primarului municipiului Moinești de a declara stare de alertă în vederea angajării unei firme de salubrizare este hazardat. Din păcate pentru moineșteni, am avut dreptate atunci când am spus că cetățenii vor avea de suportat din propriile buzunare „ingineriile” primarului legate de plata taxei de salubritate.

Ar fi fost foarte bine dacă locuitorii municipiului Moinești ar fi avut o mai mare capacitate de mobilizare în urmă cu doi ani, atunci când PSD a propus un candidat de primar care ar fi putut rezolva problemele stringente ale orașului și, cu siguranță, ar fi evitat asemenea crize, în urma cărora oamenii sunt nevoiți să plătească mai mult pentru salubritate fără voia lor. Este evident că Primăria municipiului Moinești are nevoie de o schimbare, de o nouă conducere, capabilă de un management performant, deoarece, cum o spun chiar moineștenii, așa nu se mai poate!

Senator PSD Bacău,

Miron SMARANDACHE