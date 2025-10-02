Dacă aș fi cârcotaș, aș spune ceva de toate semafoarele recent instalate în oraș și care, mai degrabă, sugrumă circulația decât o fluidizează. Dar nu vreau să fiu cârcotaș și mă rezum la o singură problemă punctuală: este a doua sâmbătă consecutivă în care semaforul de la Lăzărică – intersecția Calea Romanului cu Calea Bârladului – funcționează doar pe galben intermitent.

Poate părea o soluție acceptabilă pentru o intersecție mai puțin circulată, unde traficul secundar este redus. Însă aici vorbim despre o zonă extrem de aglomerată, atât dinspre Vaslui, cât și pe axa București–Roman. În aceste condiții, pentru șoferii care vin dinspre Vaslui și vor să facă stânga spre oraș, manevra devine un adevărat test de noroc. Trebuie să prindă liber și din dreapta, și din stânga, iar uneori ajung să facă manevre aproape kamikaze.

Consider că acolo nu se poate lăsa galben intermitent pe timpul zilei; cel mult, această variantă ar putea fi acceptabilă pe timp de noapte, când traficul scade semnificativ. Altfel, ne putem trezi cu accidente grave într-o intersecție deja complicată.

Siguranța traficului rutier trebuie să fie prioritatea zero a autorităților. Semaforul nu este doar un indicator de direcție, ci un element esențial care protejează viețile participanților la trafic. O reglementare necorespunzătoare sau ignorarea funcționării corecte a acestuia poate transforma orice intersecție într-un loc periculos, unde șansele de accident cresc exponențial.

Respectarea regulilor nu trebuie să fie negociabilă. Șoferii au nevoie de semnale clare și coerente pentru a lua decizii corecte, iar autoritățile au responsabilitatea să asigure condiții optime pentru circulație. Oamenii nu trebuie să fie puși în situații în care trebuie să improvizeze sau să riște, pentru că fiecare moment de confuzie poate avea consecințe tragice.

Un cititor atent la siguranța rutieră

