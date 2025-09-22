Semafoare „inteligente”, trafic blocat

De câteva zile, la intersecția din Șerbănești – Calea Romanului cu Calea Bârladului – circulația este un adevărat calvar. S-a scos din funcțiune vechiul semafor, iar cel nou, așa-zis „inteligent”, merge doar pe galben intermitent. Practic, nu dirijează nimic, iar traficul e sufocat.

Întrebarea mea este simplă: unde este Poliția Rutieră? Nu vede nimeni situația din teren? Nu există instituții care să constate că intersecția se transformă într-un punct de risc pentru șoferi și pietoni?

Mai mult, nu e un caz izolat. Multe dintre semafoarele noi dau rateuri: se face roșu și pentru mașini, și pentru pietoni în același timp, sincronizările sunt haotice, iar oamenii rămân în mijlocul străzii fără să știe dacă să meargă sau să aștepte.

În timp ce realitatea din trafic e tot mai complicată, autoritățile locale se laudă cu proiectul „semafoare inteligente”. Din păcate, pentru noi, cei care stăm la cozi interminabile, nu pare nimic inteligent aici. Doar dezorganizare și nepăsare.

Cu nemulțumire,

Un șofer care trece zilnic prin Bacău

