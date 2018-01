Școlile din orașul Slănic Moldova vor fi realimentate cu energie electrică. Primarul Gheorghe Baciu a primit de la E.ON această veste joi, 11 ianuarie, la prânz. Sistemul de iluminat public și alte câteva spații și obiective de asemenea din domeniul public rămân în continuare nealimentate. Întreruperea alimentării cu energie electrică și gaz metan a fost aplicată încă de marți, 9 ianuarie, datorită neachitării facturilor către furnizor și a unei datorii acumulate, istorice, care a ajuns la circa 225.000 de lei. „Așa cum am mai scris, întreruperea alimentării cu energie electrică – ne-a declarat primarul orașului stațiune -, am înțeles de la E.ON că s-a făcut din greșeală, procesul fiind administrat de la distanță. Noi le-am comunicat, joi, 11 ianuarie, indexurile contorilor și vom avea din nou alimentare cu energie în școli. Rămân în continuare nealimentate sistemul de iluminat public, precum și unele locații în care se mai poate aștepta. Încercăm să ne descurcăm așa cum putem. Deblocarea s-a făcut temporar. În școli, însă, până luni, când se reiau cursurile, putem încălzi spațiile. Noi am mai plătit câte ceva din datoria către E.ON și vom încerca să continuăm plata, în limita posibilităților”. 1 SHARES Share Tweet

