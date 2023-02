Se-aprind bisericile în Ucraina

,,…. Vîlvătaia de pe turla Bisericii Ortodoxe Românești din Ucraina vestește ieșirea actorului din Istorie, căci cine îndrăznește să ridice mîna împotriva Sfântului ocrotitor al copiilor abandonați, Mihail Jar, starețul Mânăstirii Bănceni, pe jar și pe cenușă se va sfârși”, declara poetul Mircea Dinescu într-o ,,jelanie” publică, exprimându-și protestul în versuri, din care ne permitem să cităm un fragment;

,,…. Ascuns sub coaja pîinii, țăranul buchisește

aceeași rugăciune de cinci sute de ani,

să n-audă vecinii că a vorbit rusește

cu Cel de Sus, că poate-l ucid cu bolovani.

Aș săruta leprosul, dar parcă îmi e frică

să nu îi dau COVID-ul pe care-l țin în dinți,

Ucraina se va face mai mică și mai mică și-actorul fără scenă își va ieși din minți.” Părintele Mihail Jar, ,,tatăl” a peste 400 de copii orfani abandonați pe care îi crește (din care mai mult de 30 înfiați), stareţ ortodox român al Mănăstirii Bănceni din regiunea Herța (Ucraina), a explicat săptămâna trecută la Antena 3 CNN faptul că preoții români din Ucraina trăiesc clipe de coșmar. Serviciile secrete ucrainene au luat cu asalt mănăstirile, au intrat noaptea peste clerici în case și au spart geamurile bisericilor. „Au început prigoanele grele şi mari, ne-au distrus complet. Ne-au distrus; pur și simplu trebuie să răbdăm pentru Hristos, pentru credință. Dar nu în felul ăsta. Nu te poţi ruga nici la Dumnezeu acum; să stai să dormi cu frică în casă. Au intrat noaptea la Mitropolie la Cernăuți, au intrat noaptea peste ei în case cu (puști) automate, i-au pus (pe clerici) la perete, au spart geamurile. (…) Au mers la mănăstiri de maici, le-au pus la pământ, le-au apăsat cu călcâiul pe cap, lucruri foarte grele”, a declarat preotul român la Sinteza Zilei, menționând că nu poate spune tot. Peste 100 de lăcaşuri de cult unde se roagă români ar putea fi scoase în afara legii. Mai multe biserici au fost incendiate și politicienii noștri tac…. Poetul M.Dinescu a fost blocat pe facebook și o parte a presei i-a turnat lături în cap pentru că a îndrăznit să-l critice pe Zelensky. Preoții români din Ucraina susțin că sunt supuși unor abuzuri, fiind acuzați că sunt agenți ai Rusiei. Ei spun că li se fabrică dosare, mulți riscând să fie deportați. Un preot român din Ucraina spune că i-a fost incendiată biserica fără să se facă anchetă, ba mai mult, i-a fost retrasă cetățenia ucraineană, fără o explicație concretă. I-au spus doar că este trădător de ţară. „Cu ce am greșit eu de vor să-mi lege mâinile? Le spun că eu nu fug nicăieri, aici stau, cu poporul meu, din țara mea și vă iubesc pe toți. Eu m-am dăruit cu totul bisericii și ţării mele, Ucraina„, a declarat Mitropolitul Cernăuţiului, pentru https://www.antena3.ro/externe/preoti-romani-ucraina-agenti-rusi-risca-deportare-663256.html . Teologul Valentin Guia a fost de zeci de ori cu ajutoare în zona Cernăuți de la începerea războiului și spune că presiunile asupra preoților de etnie română au legătură cu refuzul acestora de a-și trăda vechea credință. ”Li s-a cerut să treacă la cealaltă Biserică, care e unită cu Constantinopolul și ei nu au vrut . A fost folosit exact pretextul sub care Putin a ocupat Donbasul și a făcut referendumurile acelea. Și aici s-a spus că de fapt credincioșii vor să se unească cu cealaltă Biserică și atunci pe preotul respectiv l-au dat afară din biserică și au numit ei alt preot de la Kiev. Oamenii s-au revoltat, s-au dus împreună cu preotul demis în alte locuri și a început prigoana: le-au dat foc la casele în care se rugau și multe alte lucruri….” a explicat Valentin Guia pentru https://www.fanatik.ro/ce-se-ascunde-in-spatele-prigoanei-preotilor-romani-din-ucraina-mircea-dinescu-zelenski-e-intr-o-maretie-care-devine-periculoasa-20291734 precizând că; ,,Părintele Longhin s-a remarcat, de-a lungul timpului, prin discursul anti-progresist, anti-LGBT și chiar anti-vaccinare. El era foarte vocal, dar nu numai el, ci majoritatea episcopilor din zonă. Acum a venit nota de plată”. Din partea statului român nu a apărut nicio reacție. Pentru că apărătoarea democrației, occidentul colectiv, tace mâlc atunci când biserica e atacată. Și asta face parte din plan? Ambasada Ucrainei la București, citată de https://www.stiripesurse.ro/in-fata-valului-de-proteste-si-indignare-publica-ambasada-ucrainei-acuza-manipulari-pro-ruse-noua-lege-a-minoritatilor-ajuta-romanii-din-ucraina_2764675.html , spune că în ultima perioadă, pe fondul adoptării noii legi a minorităților naționale din Ucraina, în mass-media din România au apărut „informații și comentarii de natură distorsionată și manipulatoare care denaturează realitatea”.Din acest motiv misiunea diplomatică vine cu o serie de precizări ; ,,…Legea Privind minoritățile (comunitățile) naționale din Ucraina este un pas progresiv și semnificativ”, continuând; ,, -afirmarea drepturilor minorităților (comunităților) naționale din Ucraina, în primul rând, dreptul la autoidentificare, libertatea asociațiilor civice și a adunărilor pașnice, libertatea de exprimare a opiniilor și convingerilor, de gândire, de expresie, de conștiință și de religie, de a participa la viața politică, economică, socială, la utilizarea limbii și la educația în limbile minorităților (comunităților) naționale, precum și păstrarea identității culturale a minorităților (comunităților) naționale…. respectă standardele europene….” Atât Ucraina cât și Rusia sunt succesoarele de drept ale Uniunii Sovietice și vechile reflexe imperiale le-au rămas. Disprețul și aroganța sfidătoare a Ucrainei față de români se manifestă tocmai acum când ar trebui să aibă o minimă recunoștință. Dar ei știu că nu avem o voință politică proprie și ,,telecomanda” e în altă parte. De aceea își permit. Dovada e tăcerea vinovată a autorităților noastre și însușirea treptată a calității de cobeligerant a României în acest conflict. Potrivit https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/romania-ar-putea-dona-28-de-tancuri-uzate-ucrainei-potrivit-unor-surse-militare-legislatia-pregatita-de-guvern.html , surse ucrainene spun că ,,…, Ministerul Apărării din România ar fi anunțat că țara noastră va trimite echipament militar în Ucraina, din rezervele militare naționale. Printre donații, s-ar regăsi tancuri T-72s. 28 de bucăți ar urma să fie donate, însă multe dintre ele nu sunt funcționale și ar putea să fie folosite de ucraineni pentru piese de schimb. …Până acum însă, Ministerul Apărării și Guvernul României nu au confirmat dar nici nu au infirmat această informație….” Ce obligații are România față de Ucraina….? Ce mecanism ocult ne împinge într-un conflict care nu-i al nostru? După tancurile occidentale ce urmează a fi livrate Ucrainei, urmează să fie livrate și avioane. Conform https://www.politico.com/news/2023/01/28/pentagon-send-f-16s-ukraine-00080045 ,,… Ucraina dorește ca avioane de luptă moderne – F-16 sau F-15 ale Forțelor Aeriene ale SUA sau echivalentele lor europene, Tornado german sau Gripen suedez – să le înlocuiască flota de avioane din epoca sovietică. Zeci de avioane mai moderne vor deveni disponibile în cursul anului următor, pe măsură ce țări precum Finlanda, Germania și Țările de Jos vor trece la avioane de luptă americane F-35.” Un purtător de cuvânt al Casei Albe a refuzat să comenteze această poveste, dar a spus că SUA va discuta despre avioanele de luptă „foarte atent” cu Kievul și aliații săi. Ministrul olandez de externe, Wopke Hoekstra, citat de Politico, a declarat săptămâna trecută parlamentului olandez că va analiza furnizarea de F-16, dacă Kievul le va solicita. Dar SUA trebuie să aprobe transferul. De unde vor opera aceste avioane având în vedere că infrastructura Ucrainei în materie de aviație a fost distrusă. Să facem un exercițiu de imaginație și… să evaluăm consecințele. Ultranaționalistul rus Aleksandr Dughin, supranumit „creierul lui Putin”, susține că bătălia din Ucraina este „ultimul război al omenirii”. Opinia filozofului a apărut pe pagina sa de Facebook și a fost preluată de . https://playtech.ro/2023/ideologul-lui-putin-lauda-rusia-si-avertizeaza-cu-judecata-de-apoi-este-ultimul-razboi-al-omenirii/ și nu se poate să nu te întrebi totuși, văzând cum evoluează escaladarea conflictului, dacă în spusele acestuia nu se află și un sâmbure de adevăr. După Aleksandr Dughin ,,Pentru prima dată în istorie, Rusia duce un război absolut. Toate războaiele anterioare au fost relative și prototipuri, prefigurări ale acestuia. E clar că încă nu înțelegem asta pe deplin. Ceea ce se întâmplă este dincolo de înțelegerea, chiar și a celor implicați în asta, chiar și a celor care au început… Pentru prima dată la celălalt capăt este răul absolut – nu parțial, nu relativ; nici măcar nu este Occidentul, cu atât mai puțin entitatea efemeră trecătoare a așa-numitei –Ucraine-. Este ceva mult mai profund. Acesta este ultimul război al omenirii… Omenirea este sfâșiată. La început a fost un singur Adam, acum sunt doi: Adam și dublura lui neagră”. , a mai scris ideologul rus.

Jr. Adrian M. Ionescu