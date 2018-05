SCC Services România, cel mai mare angajator din domeniul IT din Bacău a câștigat două noi premii la cea de-a patra ediție a galei Romanian Outsourcing and Shared Services Awards, organizată de platforma online Outsourcing Today și revista The Diplomat la Hotelul Radisson Blu din București, joi 10 mai.

SCC și-a trecut in palmares premiul “Employer of the Year”, acordat companiilor din industria de outsourcing care au dovedit excelență în furnizarea de stagii de training recunoscute la nivel national angajaților săi, precum și un angajatorilor care promovează valoarea unui mediu de calitate la locul de muncă.

Al doilea premiu obținut, pentru “Learn & Development Initiative of the Year” recunoaște cel mai bun proiect educațional implementat de o companie.

Juriul a punctat angajamentul continuu al SCC de a stimula dezvoltarea angajaților prin departamentul său de formare internă (SCC Academy), implementarea unor proiecte care vizează dezvoltarea abilităților de leadership și mentorship în cadrul organizației (FLAME, SCC Mentors), precum și proiecte educative desfășurate cu elevi și studenți, care prin care se încearcă atragerea și păstrarea de noi talente in cadrul companie (SCC Tech Talents, School of DBA).

SCC a fost de asemenea remarcat pentru introducerea de beneficii diverse (discounturi si bilete gratuite la evenimente si concerte, bauturi racoritoare si cafea gratuite la birou, abonamente biblioteca corporate,etc.) cu scopul de a îmbunătăți oferta companiei către angajați.

Sarcina dificilă de a selecta câștigătorii dintre companiile, managerii și proiectele nominalizate i-a revenit unui juriu format din profesioniști recunoscuți în industriile de consultanță precum și parteneri ai Outsourcing Today:

Carmen Adamescu, Partner, E&Y

Richard Perrin, Partner, Head of Advisory, KPMG

Andrei Romanescu, CEO, Veeam

Valerica Dragomir, Executive Director, ANIS

Ionut Anica-Popa, Director of Department for the Relation with the Socio-Economic Environment, ASE

Francesca Postolache, Partner, Audit Services, PWC Romania

Dan Zaharia, Senior Leasing Consultant, EXTIND Management

Mihaela Robu, Business Development Manager, ACCA South-Eastern Europe

Mihaela Rosu, BPS Director – Tax and Legal, Deloitte Romania

Mihaela Humelnicu, Finance Partner, CIMA Representative in Romania

Evenimentul este organizat anual de Outsourcing Today, platforma de comunicare integrată a sectorului de servicii pentru afaceri. În fiecare an, evenimentul Romanian Outsourcing and Shared Services Awards reunește reprezentanți importanți din partea guvernului român, reprezentanți de rang înalt ai sectorului de business și societății civile din România, precum și ai comunității sectorului de outsourcing.