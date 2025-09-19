Scandal într-o stațiune turistică: doi tineri sancționați de poliție pentru comportament agresiv și consum de alcool în public

Polițiștii care desfășurau activități de patrulare pedestră pe strada Carol I din Stațiunea Târgu Ocna au intervenit, pentru aplanarea unui scandal în fața unui supermarket local.

Potrivit reprezentanților Poliției, cei doi tineri, cu vârstele de 27 și 29 de ani, au adoptat un comportament agresiv în momentul legitimării, fiind astfel imobilizați și conduși la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.

Cei doi au fost sancționați contravențional pentru provocare de scandal și consum de băuturi alcoolice în loc public, conform Legii 61/1991, primind o amendă în valoare totală de 2.200 de lei.

Poliția reamintește cetățenilor că menținerea unui comportament civilizat în spațiile publice și respectarea legislației privind consumul de alcool sunt esențiale pentru siguranța și confortul comunității.