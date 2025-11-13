Scădere constantă a construcțiilor rezidențiale în județul Bacău: mediul rural rămâne motorul, dar activitatea încetinește

Autorizațiile de construire și numărul locuințelor autorizate în județul Bacău au înregistrat scăderi față de anul precedent și față de luna anterioară. Care sunt cauzele și ce înseamnă pentru dezvoltarea locală? Analizăm cifrele și tendințele care conturează viitorul sectorului rezidențial.

Datele recente privind autorizațiile de construire pentru clădirile rezidențiale eliberate de administrațiile locale din județul Bacău relevă o tendință de scădere, atât la nivel lunar, cât și comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În luna august 2025, au fost eliberate 74 de autorizații, dintre care 18,9% în mediul urban și 81,1% în mediul rural. Aceasta reprezintă o scădere cu 7 autorizații (-8,6%) față de august 2024 și, totodată, cu 7 autorizații mai puțin decât în luna iulie 2025, confirmând un trend descendent pe termen scurt.

Pe parcursul perioadei 1 ianuarie – 31 august 2025, numărul total al autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a fost de 532, din care 107 în mediul urban (20,1%) și 425 în mediul rural (79,9%). Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, se constată o scădere de 68 de autorizații (-11,3%), ceea ce indică un recul mai pronunțat în sectorul rezidențial în mediul rural, dar și urban.

În ceea ce privește numărul locuințelor din clădirile rezidențiale pentru care s-au eliberat autorizații, în august 2025 acesta a fost de 78 de locuințe (17,9% urban și 82,1% rural), în scădere cu 3 locuințe față de august 2024 (-3,7%) și cu 5 locuințe față de iulie 2025 (-6,0%). Această reducere lunară, deși mai moderată decât cea a autorizațiilor, indică totuși o temperare a ritmului construcțiilor.

Pe ansamblu, perioada 1 ianuarie – 31 august 2025 a înregistrat un total de 548 de locuințe autorizate, dintre care 107 în mediul urban (19,5%) și 441 în mediul rural (80,5%). Comparativ cu perioada similară din 2024, se remarcă o scădere semnificativă de 257 de locuințe (-31,9%), ceea ce sugerează o reducere considerabilă a activității de construire rezidențială în județul Bacău, mai ales în mediul rural, unde majoritatea autorizațiilor se concentrează.

Concluzii:

Județul Bacău prezintă o predominanță a construcțiilor rezidențiale în mediul rural , atât în numărul autorizațiilor, cât și în cel al locuințelor.

Trendul autorizațiilor și al locuințelor este descendent atât față de luna precedentă, cât și față de perioada similară a anului anterior , ceea ce poate fi legat de factori economici, financiari sau de reglementări locale.

Reducerea mai accentuată a numărului de locuințe comparativ cu autorizațiile (-31,9% față de -11,3%) sugerează că planurile de construcție nu se concretizează în aceeași măsură, ceea ce ar putea avea implicații asupra dezvoltării infrastructurii rezidențiale și pe termen mediu.

Această analiză indică necesitatea monitorizării continue a evoluției construcțiilor rezidențiale, mai ales în mediul rural, și identificarea unor măsuri care să stimuleze investițiile în locuințe, pentru a contracara scăderea evidentă a volumului autorizațiilor și a locuințelor.