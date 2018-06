Asociația „Copiii în sânul familiei”, din satul Hârja (comuna Oituz) sărbătorește vineri, 8 iunie, 25 de ani de la înființare. Sărbătoarea are însă dublă semnificație, pentru că tot acum se împlinesc 20 de ani de când în acest proiect, numit „Friends of Children in Romania”, al cărui manager în țara noastră este Beatrix Grigoraș, s-a implicat Mary Gibson, din Marea Britanie, fondatoare a Asociației de la Hârja.

Evenimentele – ne-a spus Beatrix Grigoraș – vor fi marcate prin vizita în satul copiilor a unui grup de reprezentanți ai Fundației „Friends of Children in România” din Marea Britanie, în fruntea căruia se va afla chiar nonagenara Mary Gibson, dar și cu o reuniune care va avea loc la Așezământul social-filantropic „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” din Hârja.

În satul din comuna Oituz, de 25 de ani în câteva căsuțe pitorești cresc copii ca în sânul unei familii. Proiectul nu are afiliere religioasă, spun managerii asociației, ci urmărește să permită îngrijitorilor să îi aducă pe acești copii în cultura în care s-au născut, cu valorile tradiționale ale cetățenilor români.

Acolo unde este posibil, copiii sunt încurajați să se integreze în comunitatea mai largă a satului, indiferent dacă aceasta înseamnă ajutor în biserică sau școală sau înființarea unei echipe de fotbal.