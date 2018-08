Sătenii din Glăvănești au sărbătorit, duminică, 5 august, pentru a patra oară în ultimii ani Ziua comunei în care s-au născut, trăiesc și muncesc. Parcul din preajma Primăriei a fost locul în care oamenii s-au adunat să-și întâmpine oaspeții veniți de la Bacău, din alte orașe și comune ale județului și chiar din alte zone ale țării. Alături de primarul Gheorghe Tilibașa au venit și deputatul Ionel Palăr, dar și câțiva dintre fruntașii organizațiilor județene și comunale ale acestui partid.

La deschiderea manifestărilor, primarul comunei le-a explicat consătenilor importanța evenimentului, contextul în care are loc, dar și eforturile pe care le face Primăria pentru ca localitatea să arate mai bine. „Ne-am propus să sărbătorim în fiecare an ziua comunei noastre, pentru că o merităm – a spus Gheoghe Tilibașa. Am ajuns la ediția a patra în acest an, deși de-a lungul anilor am întâmpinat și unele opreliști. Sunt primar liberal și suport consecințele politicii celor care au acum frâiele Puterii în România. Nu ni s-a alocat nici un ban de la Guvern, așa cum s-a întâmplat în majoritatea localităților, dar supraviețuim. Avem în aprobare un proiect cu finanțare europeană, am introdus în comună alimentarea cu apă curentă și canalizarea cu stație de epurare, am modernizat o bună parte din drumuile comunale și avem și alte realizări”.

Deputatul Ionel Palăr, președintele PNL Bacău, a întărit spusele pimarului Tilibașa. „Dumneavoastră, aici, în Glăvănești – a spus deputatul – aveți cu ce vă mândri. Aveți un primar destoinic, un om care a făcut multe pentru comună. Ceea ce trebuie să faceți este vă apărați realizările, ceea ce s-a construit în ultimii 16 ani. Păstrațivă oamenii buni pe care i-ați avut și nu vă lăsați influențați de vorbe șirete”.

Printre oaspeții celor din Glăvănești s-a numărat și unul dintre cetățenii ei de onoare, omul de afaceri Constantin Popa, dar și istoricul Vilică Munteanu, amândoi autori ai unei monografii a comunei, lansată recent. Ei i-au anunțat, în premieră pe glăvăneșteni că în curând vor începe lucrul, alături de o întreagă echipă de autori, la o nouă monografie, dedicată special celor mai importanți fii ai acestei comune.

Sărbătoarea a continuat cu un spectacol susținut de cunoscutul cântăreț de muzică ușoară Fuego, de formația Symbol din Focșani și de Ansamblul folcloric „Busuiocul”, din Bacău.

1 of 34