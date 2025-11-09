Sărbătoare duhovnicească la Parohia Poiana Sărată

În ziua de 9 noiembrie 2025, comunitatea Parohiei Poiana Sărată din Comuna Oituz a trăit momente de sărbătoare și comuniune spirituală prilejuite de hramul bisericii, ocrotită de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți din Cercul pastoral „Episcop Dr. Partenie Ciopron”, sub protia PC Părinte Lect. Dr. Ilarion Mâță, consilier eparhial. În cuvântul său de învățătură, părintele a subliniat semnificația credinței în viața fiecărui creștin, raportându-se la Evanghelia zilei, și a evidențiat rolul protector al Sfinților Arhangheli, amintind totodată de pomenirea Sfântului Nectarie de Eghina, sărbătorit în aceeași zi.

La chemarea Părintelui Paroh Sânel Lăzărel, numeroși credincioși din împrejurimi, în special din satele Hârja și Filipești, au răspuns cu bucurie și evlavie, umplând biserica și curtea acesteia cu prezența lor.

Tradiția locală a fost respectată cu evlavie: enoriașii au înconjurat biserica, simbol al înnoirii duhovnicești, iar slujba Parastasului a fost săvârșită pentru ctitorii adormiți, pentru eroii căzuți în luptele de pe Valea Oituzului și pentru toți cei înmormântați în cimitirul parohial.

La finalul ceremoniei, s-a rostit o rugăciune de mulțumire pentru binefacerile revărsate asupra parohiei și pentru toți cei care au contribuit la buna organizare a hramului din acest an. PC Părinte Protoiereu Nicolae Zaharia a încheiat sărbătoarea cu un cuvânt de felicitare adresat comunității, apreciind eforturile și proiectele realizate sub grija Părintelui Paroh.

Hramul Parohiei Poiana Sărată s-a încheiat astfel cu o atmosferă de comuniune, credință și recunoștință, reafirmând legătura strânsă dintre biserică și credincioși.