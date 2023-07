Săptămâna motorsportului băcăuan debutează cu Trofeul Valea Uzului

Team Adi Răspopa continuă și în acest sezon munca începută de campionul și maestrul automobilismului sportiv românesc oneștean – Adrian Răspopa

După 3 ediții în campionatul secund, Trofeul Valea Uzului face pasul către Campionatul Național de Viteză în Coastă, ceea ce determină două zile pline de concurs și mai multe manșe competiționale

Devine o certitudine faptul că de-a lungul celor peste 20 de ani de activitate în automobilismul sportiv românesc, Adrian Răspopa a adunat în jurul său un nucle de oameni dornici și pasionați. Chiar dacă viața a decis înaintea sa, suntem convinși că marele pilot oneștean privește cu mândrie spre echipa sa. Și are toate motivele, căci Team Adi Răspopa vor fi gazdele unei săptămâni pline de motorsport în județul Bacău, cu Trofeul Valea Uzului – etapă de viteză în coastă – programat în perioada 28-30 Iulie și continuând cu emblematica etapă de raliu – Raliul Moldovei Bacău fiind programat să se desfășoare la numai o săptămână distanță, între 3 și 5 August. Dacă vă aflați în imposibilitatea de a ajunge la fața locului, organizatorul se asigură și de acest aspect, punând la dispoziție transmisiuni în direct ale ambelor competiții pe canalele media ale Prima Sport.

Revenind însă la subiectul principal al acestui comunicat, vedem că rețeta succesului dovedit din primele trei ediții a determinat organizatorii să păstreze aceeași configurație a traseului, cu cele peste 20 de viraje și un total de 2920 metri de-a lungul DJ 123 ce leagă Dărmăneștiul de Valea Uzului. Deși acțiunea competițională începe abia în dimineața zilei de 29 Iulie, a 4-a etapă a sezonului național de viteză în coastă debutează vineri, 28 Iulie.

Începând cu orele 11:00, automobilele de competiție sunt așteptate să sosească în parcul dedicat lor amenajat în piațeta Primăriei Orașului Dărmănești, acolo unde vor avea loc și verificările tehnice. Patru ore mai târziu, adică de la orele 15:00, sunt așteptați și sportivii care vor avea de bifat verificările administrative, ca mai apoi, în aceeași locație să se desfășoare și Conferința de presă – programată pentru ora 18:00. Programul primei zile nu se oprește însă acolo, căci de la 20:00 toată lumea: public larg, reprezentanți media, oficiali, echipe tehnice și evident – sportivii sunt așteptați pentru Prezentarea concurenților și Fotografia Oficială.

Ziua de sâmbătă – 29 Iulie, aduce și mult-așteptata acțiune automobilistică, Trofeul Valea Uzului constând într-un program a câte 3 manșe de recunoaștere a traseului, respectiv alte 2 manșe de antrenament cronometrat – acestea din urmă având menirea de a stabili ordinea de start pentru ziua următoare. Evident, fiecare urcare în prima zi de concurs este esențială, atât pentru memorarea cât mai exactă a traseului de concurs, precum și pentru stabilirea unui timp cât mai scăzut din partea piloților aflați în vârful ierarhiei, căci și în acest an, Trofeul Valea Uzului așteaptă să-l încoroneze pe “King of the Hill”.

Cea de-a treia zi nu va fi doar ultima pentru ediția a IV-a în Trofeul Valea Uzului, ci și cea decisivă în aflarea câștigătorilor. Pentru a nu începe direct cu cele două manșe de concurs, în prima parte a zilei de duminică vor fi programate alte două manșe de recunoaștere similare celor trei din ziua anterioară, iar de la orele 14:00 respectiv 16:00, piloții vor tura la maxim motoarele pentru a opri cronometrul în cel mai scurt timp posibil. Finalul zilei aduce după sine și finalul etapei băcăuane, însă nu înainte de Festivitatea de premiere, programată în jurul orelor 18:30.

Ediția a IV-a a Trofeului Valea Uzului – contând ca a 4-a etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă este un eveniment organizat de Team Adi Răspopa și Rally Spirit Onești, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local al orașului Dărmănești.