„Samariteanul din Onești”, alături de victimele cutremurului din Turcia și Siria

Tânărul Mihai Zarzu, binefăcătorul dedicat cazurilor sociale din zonă, mobilizează comunitatea pentru a sprijini sinistrații din Turcia și Siria.

Mihai Zarzu, cunoscut opiniei publice și ca „Samariteanul din Onești”, este tânărul care, de câțiva ani, se implică în sprijinirea celor aflați în nevoi. D-a lungul anilor, (inițial, de unul singur, iar acum prin Fundația sa – „SufletEȘTI”) a reușit să ajute zeci de bătrâni bolnavi și singuri, fără venituri, dar și copii sărmani care și-au dorit să-și continue studiile, încurajându-i să meargă la școală.

Sprijinit de oamenii cu suflet, Mihai a construit, de la zero, case mistuite de foc, a hrănit trupuri flămânde și slăbite, a îmbrăcat prunci. De data asta, Mihai mai face un pas înainte, sărind în ajutorul sinistraților din Turcia și Siria, loviți crunt de seria de cutremure din ultimele zile. Și, așa cum îl cunoaște multă lume, oneșteanul nostru, preocupat de dramele celor din Orientul Mijlociu, n-a putut rămâne impasibil și s-a pus pe treabă, încă din prima zi când lumea întreagă a auzit despe grozăvia care a îngenuncheat două națiuni.

„Înainte de naționalitate, de religie sau de vârstă, cu toții suntem oameni. Am văzut imaginile cutremurătoare cu oamenii care, în urma cutremurului din Turcia și Siria, au rămas fără cei dragi sau fără locuințe. Bineînțeles că nu putem rămâne indiferenți și ne vom ajuta semenii, așa cum am făcut-o și până acum. În acest sens, am creat o strângere de fonduri pentru a-i ajuta și a le cumpăra lucrurile necesare pentru a trece mai ușor zilele acestea friguroase și grele, din toate punctele de vedere. Colectez lucruri pe care să le trimitem direct în zonele afectate. Este o perioadă extrem de grea și îmi doresc mult să ajutăm!”, este mesajul transimis de oneșteanul implicat în viața comunității.

Prin urmare, neobositul Mihai Zarzu îi invită pe localnicii cu suflet, dar și pe restul oamenilor miloși, să doneze din lucurile bune care le prisosesc, fie că sunt mănuși, fulare, căciuli sau șosete groase, fie saci de dormit, termosuri, lanterne, baterii, baterii externe, radiatoare, generatoare etc.

Din țară și de peste hotare

Ajutat de oamenii miloși din zonă, dar și din țară și de peste hotare, Mihai Zarzu e reușit, într-un timp record, să adune destule provizii, dar și bani pentru sinistrați. Este decis să facă un drum la București, unde va preda cele adunate unei fundații care ar avea posibilitatea să le trimită până în Turcia sau Siria. Spune că, până acum, a reușit să strângă un radiator, niște saci de dormit, haine, lanterne etc. Donatorii sunt prietenii lui Mihai, din țară și din afară, dar și mulți locanici din Onești care au căpătat încredere în bunele intenții ale tânărului, probate, de altfel, de-a lungul anilor în care a tot ajutat lume sărmană. Colectarea va continua toată săptămâna, spre final fiind programat să ajungă, cu transportul, la București.

„O să fac eu drumul până în Capitală, unde am văzut că sunt multe ONG-uri care au inițiat strângeri de ajutoare pentru sinistrați, inclusiv cei de la «Asistență Socială». Dacă va fi nevoie, voi merge și de două ori la București, depide de cât voi reuși să colectez, zilele acestea. M-aș fi dus eu, cu duba, direct în Turcia, dar cred că ar fi mai eficient să trimitem ajutoarele în grup, cu containerul, unde intră mult mai multe lucruri. Pe de altă parte, n-aș vrea să lipsesc prea mult de-acasă, pentru că soția mea este însărcinată, în luna a 8-a, și… vă dați seama”, mărturisește oneșteanul.

Donații în bani

Interesant este că a primit și donații în bani, mulți e la prieteni din afara țării. Ținta propusă este de 100.000 de lei, iar, în patru zile, a colectat, din donații, aproape 8.000 de lei, strângerea de fonduri continuând, firește. Cine se decide să renunțe, cât de puțin, din ce are, poate dona sume direct în conturile asociației, precizând că donația este pentru Turcia și Siria: RO89BTRLRONCRT0564947201 (LEI) sau RO39BTRLEURCRT0564947201 (EURO). Codul Swift/Bic este: BTRLRO22.

Toată suma v-a fi folosită pentru a cumpărarea de lucruri pentru cei care suferă acolo, în Turcia sau Siria, în special, saci de dormit, dat fiind că mulți turci au rămas fără niciun acoperiș deasupra capului.

„Aș vrea să cumpăr niște saci de dormit, dar din aceia pentru iarnă, căci cei de vară sunt inutili acum, în Turcia, unde sunt grade cu minus. Am găsit ceva care sunt numai bune, putând proteja la temperaturi de până la minus 10 grade Celsius. Dacă reușesc să cumpăr de vreo 12.000 de lei, eu sunt de-a dreptul mulțumit”, încheie Mihai Zarzu, tânărul binefăcător de la Onești.