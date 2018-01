Produs înregistrat cu Denumire de Origine Protejată în Uniunea Europeană, Salamul de Sibiu produs în Bacău de Grupul Agricola, dar și în celelalte fabrici care fac parte din Asociația Producătorilor de Salam de Sibiu, este prezentat la a 83-a ediție a expoziției internaționale „Săptămâna Verde” de la Berlin. Expoziția a fost deschisă pe 19 ianuarie și va putea fi vizitată până pe 28 ianuarie.

În standul organizat de Ministerul Agriculturii din România, vizitatorii vor putea degusta și produse românești înregistrate cu Indicație Geografică Protejată, precum Magiun de prune Topoloveni, Novac afumat din Țara Bârsei și Telemea de Ibănești. La „Săptămâna Verde” sunt expuse și produse a căror documentație se află în diverse stadii de verificare la direcțiile de specialitate ale Comisiei Europene: Cârnații de Pleșcoi, Scrumbia de Dunăre afumată şi Cașcavalul de Săveni. De asemenea, sunt oferite spre degustare alte patru produse a căror documentație este în curs de finalizare pentru a obține protecție europeană: Telemea de Sibiu, Virșli de Hunedoara”, Brânză de Vaideeni și Salată cu icre de știucă. Membrii asociațiilor din județele care fac parte din filialele locale ale Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale le oferă vizitatorilor, spre degustare, preparate din diferite lapte, carne, pește și produse de panificație și patiserie, dar și țuică și vin alb și roșu. Nu lipsesc dulcețurile, zacusca și tocana de legume și nici fructele. Pentru prima dată la un târg internațional, sunt prezentate 16 produse dintre cele 30 înregistrate în Registrul național al produselor montane. 96 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.