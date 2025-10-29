„Să nu ne uităm tradițiile!”

A fost îndemnul-constatare rostit de Ana-Maria Egarmin, inspectorul școlar general, la finalul „Conexiunilor culturale” derulate la Tescani ‒ Berești-Tazlău. S-au asociat aprecierilor vicepreședinții Consiliului Județean Bacău: „E un exemplu grăitor de colaborare între instituții care cred cu tărie că educația și cultura sunt temelii ale comunității” (Vasile Isvoran), respectiv „oglinda perfectei relații cu Florin Zăncescu, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău” (Gelu Margină).

„Când am proiectat această sală de festivități, am ținut să fixăm în podea scaunele, pentru a nu se petrece aici decât evenimente culturale și a evita impregnarea mirosului de sarmale în pereți”, a subliniat expresiv primarul Dumitru Tulpan. „Avem resurse în trecutul bogat al comunei și în aptitudinile tinerilor și elevilor din comună”, a confirmat Viorel-Georgian Dumitru, directorul Școlii.

La Centrul Cultural „George Enescu” au fost aduse în prezent două personalități naționale: Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu, descrise de Feodosia Rotaru, Marian Lungu și Ștefan-Alexandru Negru, prin vizionarea unor secvențe din filmele „Cantemir” (1973) și „Ciprian Porumbescu” (1972). Comentariile lui Amedeo Spătaru, cândva membru în echipele de filmare ale altor producții de la Studiourile Cinematografice Buftea, au completat portretele propuse.

Momentul donării de carte a cuprins prezentarea volumelor „Patrimoniul cultural imaterial al judeţului Bacău, I, Meşteşugurile” (Bacău, Editura Vasile Alecsandri, 2024), de Feodosia Rotaru, și „Decemianuarie. O panoramă a tradiţiilor de iarnă – judeţul Bacău”; culegere de folclor literar realizată de studenți și coordonată de Ioan Dănilă (Bacău, Editura Egal, seria „Universum Bacoviensis”, 2019). Comuna Berești-Tazlău este prezentă prin plugușorul cules în 2004 de studenta Paula Țuțuianu de la Ștefan Moraru (65 de ani), din satul Turluianu.

Manifestarea a fost încununată cu spectacolul folcloric al Grupului „Bereșteanca”, pregătit de elevii îndrumați de cadrele didactice din comună.

Foto: Amedeo Spătaru