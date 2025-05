Să biciclim, într-un nou sezon estival, cu Happy Sport Bacău

E limpede că s-a dat start unui nou sezon cald iar băcăuanii sunt mari amatori de petrecere a timpului liber chiar și în natură. Iar pentru asta, unii sunt îndrăgostiți iremediabil de pedalatul pe bicicletă. Îmbucurător este și faptul că de la un an la altul crește numărul împătimiților de biciclete, iar mult discutatele piste de biciclete din Bacău își arată utilitatea tot mai tare. Am discutat despre acest aspect cu Florin Cristea, administratorul Happy Sport Bacău, o firmă specializată în… biciclete.

Piste și trasee de biciclete

„Dacă privim pistele de biciclete ca infrastructură de transport, poți pleca din zona centrală a Bacăului și să mergi către zonele limitrofe astfel încât să poți să faci naveta. Sunt multe persoane care vin la noi care spun că fac naveta de la serviciu până acasă, deci poate fi folosită bicicleta și ca mijloc de transport, și foarte multe persoane îmi spun că se bucură de pistele de biciclete împreună cu familia pentru că ies împreună seara, la agrement, la mișcare. Pleci de oriunde din Bacău și ajungi la parcul de la Gherăiești. Și de la insulă este un traseu nou, despre care nu știe multă lume. Să zicem că pleci de la URA pe pista de bicicletă până la Insula de Agrement. De la insulă intri pe faleză spre podul de la Șerbănești, de acolo, este un pod de fier făcut de cei de la CRE, treci podul respectiv și poți ajunge până în parcul Gherăiești. Și nu mergi deloc pe stradă ci doar pe pista de biciclete. Este un traseu foarte bun pentru mișcare recreațională împreună cu familia”, afirmă Florin Cristea de la Happy Sport.

De altfel, cei de la Happy Sport își propun să organizeze în fiecare zi de vineri, seara, cu plecare de la ora 18.00 din fața magazinului Happy Sport, ieșire în pădure. „Mergem organizat, pe stradă, pe Calea Moinești, intrăm în pădure și parcurgem trasee mai ușoare sau mai grele în pădurea de la Trebeș. Eu mă ocup de tot, merg și copii numai să aibă tot ce trebuie, bicicletă, lumini față/spate și cască pentru bicicletă. Îi duc și îi aduc în siguranță în Bacău”, a explicat Florin Cristea.

Revenind la pistele de biciclete din Bacău, am solicitat opinia administratorului de la Happy Sport dacă acestea sunt suficiente ca întindere în orașul nostru. „Pentru a fi folosite în mod eficient, din punctul meu de vedere, pistele de biciclete, la capătul lor ar trebui să aibă niște parcări pentru autoturisme. De ce? Să dăm un exemplu. Vine cineva din zona Lilieci, Trebeș, Mărgineni. Sunt multe persoane care vin din zona aceea către Bacău. Vrei să intri în oraș. Dacă ai avea o parcare unde este Athletic Parc, ai putea să-ți lași mașina acolo în siguranță, acolo te urci pe bicicletă și te duci până la locul de muncă. Un copil poate face același lucru, să se ducă cu bicicleta până la școală mai ales în zona de pe str. Vasile Alecsandri. Ar fi eficiente aceste piste de biciclete atunci când mașinile pot fi lăsate într-un loc și de acolo poți să îți continui deplasarea pe bicicletă. Acum, infrastructura actuală nu permite asta. Dacă vrei să duci copilul la școală, trebuie să te duci neapărat cu mașina. Deci mai este de lucrat la acest aspect.” Florin Cristea a precizat că vor fi foarte utile și acele chioșcuri pentru parcare de biciclete, atunci când vor fi date în folosință. „Ca și concluzie, pistele de bicicletă sunt un plus pentru orașul Bacău. Vin la mine foarte multe persoane și îmi spun că nu au așa ceva în orașul lor și li se pare foarte interesantă această investiție pentru a încuraja mișcarea pe bicicletă.”

Noutăți la Happy Sport. Service pentru tot ce are roți

De la un an la altul Happy Sport surprinde plăcut, oferind în primul rând băcăuanilor, dar nu numai, servicii din ce în ce mai bune și diversificate.

„Ca element de noutate, noi anul acesta am îmbunătățit și am mărit partea de service, am îmbunătățit și am exstins gama de produse pe care servisăm. Cel mai important este că facem service la trotinetele electrice. Foarte multă lume știe și apreciază serviciile noastre și vin cu aceste vehicule la noi pentru întreținere și înlocuirea anumitor piese defecte. De asemenea, putem spune că la momentul acesta facem service la tot ce se mișcă pe roți. Cum ar fi căruț de copii. Pentru că nu ai în altă parte așa că am venit în întâmpinarea clienților în dorința de a ajuta efectiv. Nu e specificul nostru, dar dacă pot să îl ajut de ce să nu-l ajut? Informația a mers de la unul la altul și am văzut că au început să vină cu tot felul de chestiuni, inclusiv un troler, care are roți… Deci tot ce are roți, dacă se poate rezolva, se poate repara la noi.”

Bicicleta cu asistență electrică

Deși este considerată de unii o bicicletă pentru leneși, aceasta are avantajele ei foarte clare. Practic, această bicicletă nu merge pe electric, așa cum ai tinde să crezi, ci doar te ajută în momentele în care obosești și îți ușurează „munca” la pedale.

„Cu această bicicletă poți să faci deplasarea de acasă la serviciu fără să ajungi transpirat. Față de o bicicletă normală, aceasta este prevăzută cu un motor, un acumulator și sistemul de cabluri care face legătura între computerul bicicletei și partea electronică și baterie. Tu pedalezi normal și îți măsoară cadența de rotire a pedalelor. În momentul în care sesizează micșorarea acestei cadențe, intră automat motorul electric care te asistă, adică îți dă un plus de putere astfel încât tu să pedalezi mai ușor. Deci ea nu merge 100% electric, doar te ajută. Acestea au de 3 la 8 trepte de asistență, cât de mult să te împingă de la spate, cum s-ar spune, de la ușor la tare. În vârful unei pante, de exemplu, când nu prea mai poți, pui pe o treaptă superioară de asistență și vei pedala mult mai ușor. Această bicicletă e clar că este un mijloc de deplasare al viitorului, sunt din ce în ce mai multe modele și cu caracteristici tehnice din ce în ce mai dezvoltate”, a explicat Florin Cristea.

La Happy Sport găsești biciclete pentru toate buzunarele

Ca în orice domeniu, și în cazul bicicletelor sunt prețuri și prețuri, în funcție de cât de bine este dotată bicicleta și chiar din ce material este confecționată. Pentru copii, prețul unei biciclete pleacă de la 500 de lei și poate depăși 3.000 de lei. Avantajul pe care îl oferă Happy Sport, unul foarte apreciat de băcăuani, este că aici se face Buy Back. Atunci când bicicleta îi rămâne mică copilului, o aduci înapoi și prețul pe aceasta îl constituie avans pentru o bicicletă nouă. Iar de aici se naște o nouă direcție, în sensul că la Happy Sport poți achiziționa o bicicletă de la second hand, de la Bay Back. Pentru adulți, prețul unei biciclete pornește de la 1.200 de lei și poate ajunge până la…5.000 de euro. Cel mai important, caracteristicile tehnice fac diferența. Totuși, de remarcat, un preț mediu pentru o bicicletă este undeva la 2.500 de lei.

„Îmi doresc de fiecare dată să intru în discuție cu clienții mei, să aflu ce își dorește fiecare, astfel încât să pot recomanda câteva modele pe care să le probeze și în cunoștință de cauză să aleagă singur ceea ce îi place”, a mai spus administratorul Happy Sport, acolo unde găsești tot ce ține de echiparea unei biciclete dar și a biciclistului.

Pentru mai multe informații clienții pot suna la 0751.806.114 sau pot vizita magazinul de pe strada Vasile Alecsandri 41, lângă Teatrul de Vară.