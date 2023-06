Să apărăm valorile occidentale

Îmi place expresia asta cu valorile occidentale și apărarea lor. Ele, valorile, nu se pot apăra singure, sunt micuțe și firave; o forță NATO e cea mai potrivită. A… și să nu uit de ,,Noua ordine mondială bazată pe reguli” . Nu bazată pe legi, să fim bine înțeleși, ci pe reguli. Diferența e că legea trebuie respectată de toți, iar regulile doar de cei cărora le sunt impuse. M-a impresionat discursul domnului Mircea Geoană, Secretarul general adjunct al NATO, citat de https://www.stiripesurse.ro/mircea-geoana-trage-semnalul-de-alarma-amenintarile-se-inmultesc-de-la-terorism-la-atacuri-cibernetice_2925240.html , care, în deschiderea Adunării Parlamentare a Alianței Nord- Atlantice de la Luxemburg, la sfârșitul lunii trecute, a spus; ,, în prezent, concurența globală este în creștere, iar regimurile autoritare ne contestă valorile, interesele și securitatea. Amenințările se înmulțesc. De la terorism la atacuri cibernetice, de la proliferarea nucleară la schimbările climatice. Am intrat, dragi prieteni, în noua eră a competiției strategice. NATO este la înălțimea provocării. Ne vom antrena și vom face mai multe exerciții împreună. Vom plasa mai multe forțe la un nivel de pregătire mai ridicat și ne vom consolida structura de comandă și control.” În câteva propoziții a cuprins toate apăsările noastre: de la încălzirea globală la terorism și ,,concurența globală” care, înțelegem, contravine valorilor occidentale și a indicat măsurile ce se impun. Noi, România, de la început am apărat valorile occidentale cu elan și vrednicie, începând cu distrugerea economiei, continuând cu învățământul și sănătatea. Suntem în afara oricărei bănuieli că am face cuiva concurență. Politicul și-a asumat în numele nostru restricțiile de călătorie, ne-a impus amenzi (cele mai mari din Europa) pentru lipsa botniței, pardon a măștii, a declarațiilor alea inteligente privind deplasarea la magazine ori farmacii. Îmi e dor și acum de agenții care, plini de importanța misiunii, ne verificau declarațiile. Vă amintiți, am închis școlile de dragul sănătății copiilor noștri. Păcat că domnul colonel Gheorghiță nu a reușit să vaccineze toată populația școlară, conform programului. (Aici e vina lui Putin că a declanșat conflictul, altfel eram departe.) Domnul Ciolacu, da, domnul Ciolacu a luptat cot la cot cu ceilalți parlamentari pentru implementarea restricțiilor, inclusiv cele școlare. Acum pare să aibă o oarecare amnezie. „Vreau să ajungem la o soluție astfel încât copiii să își dea examenele și anul școlar să se încheie cu bine. Asta este prioritatea noastră. Ați suferit destul în pandemie, când practic nu s-a făcut școală. Nu am văzut atunci o reacție ca acum pentru că școlile stăteau închise. Copiii și părinții nu trebuie să sufere și de data aceasta!” , a punctat cu subtilitate domnul Ciolacu la întâlnirea cu asociațiile de elevi și părinți, după declanșarea grevei. Domnul viitor premier a sugerat că închiderea școlilor în pandemie a fost o consecință a lipsei de opoziție din partea cadrelor didactice, inducând subliminal ideea că părinții și copiii au suferit din cauza lor și, ,,…nu trebuie să sufere și de data aceasta!” Mare om, mare empatie, așișderea caracterul. Greva profesorilor a depășit până și răbdarea domnului Iohannis; ,,Cum îndrăznește cineva să puna în dificultate examenele naționale? După ce Guvernul le-a dat tot ce au cerut, acum în ce temei mai continuă greva?” a tunat de la înălțimea funcției sale președintele României . Dar profesorii mai au răbdare și-i suportă. Între timp, așa cum spunea domnul Geoană în cuvântul său de la Luxemburg, se consolidează structura de comandă și control NATO în România, am adăuga noi. După cum știm, forțele militare ale României sunt, în caz de conflict, sub comandă integrată NATO, care e sub controlul SUA. De curând a început și preluarea controlului instituțiilor de forță interne. United States Department of Homeland Security (DHS) este departamentul executiv federal al SUA responsabil de securitatea publică, oarecum comparabil cu ministerele de interne ale altor țări. Guvernul a adoptat un memorandum care permite SUA să deschidă la București un birou al Homeland Security pentru combaterea traficului, migrație ilegală și trafic de droguri, ne informează https://www.stiripesurse.ro/situatie-delicata-americanii-deschid-la-bucuresti-birou-al-homeland-security-pentru-combaterea-traficului-de-droguri-si-persoane-si-a-migratiei-ilegale_2930140.html . După aceeași sursă, ,,…investigațiile criminale se vor derula într-un ritm mai alert datorită faptului că, în același loc, se vor reuni experți din cadrul Poliției Române și Poliției de Frontieră, cât și ai autorităților americane de aplicare a legii, eforturile comune ale echipelor operative care acționează în vederea arestării și incriminării infractorilor…” Justificarea înființării noii structuri paralele are o motivare neverosimilă. Cităm; ,, În ultimii ani, numărul cazurilor de trafic de persoane a explodat. Astfel, dacă în anul 2020 a fost vorba de 1.486 de români prinși trecând ilegal frontiera în SUA, în anul care a urmat, numărul acestora a crescut la 5.159. De precizat că este vorba de migranți ilegali de origine română care au și fost prinși de autorități,…” Milioane de latino-americani trec anual ilegal granița în SUA fără ca autoritățile americane să înființeze structuri proprii de poliție în țările Americii Latine. Care e miza pentru care o fac în România?

Controlul politic intern e rezolvat de multă vreme; e suficient să vedeți viteza promulgării legilor antinaționale privind educația sexuală în școli, implementarea măsurilor de distrugere a independenței energetice a României sub pretextul decarbonificării (a se vedea Ordonanţa de Urgenţă nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic) și

instalarea unor structuri de control, paralele celor deja existente. Avem în vedere, dar nu exclusiv și Hotărârea Guvernului nr. 563/2022 pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial privind schimbările climatice. Acest Comitet e un organism consultativ fără personalitate juridică care verifică modul de implementare al tuturor obligațiilor politicilor 0 carbon asumate de România. Deși pare o contradicție în termeni; producerea și achiziționarea de noi arme, antrenamentele de zbor ale avioanelor de luptă, exercițiile blindatelor, cursele portavioanelor și utilizarea celorlalte instrumente ale morții nu par a avea o amprentă de carbon, doar flatulațiile vitelor și consumul casnic al gazului de butelie nenorocește planeta. Culturile agricole sunt și ele indexate ca mari poluatori. Reprezentantul prezidențial special pentru climă, John Kerry, citat de https://www.foxnews.com/politics/john-kerry-targets-agriculture-part-climate-crusade avertiza la începutul lunii trecute cu ocazia unui summitul AIM for Climate al Departamentului Agriculturii SUA, că; lumea nu poate aborda schimbările climatice fără a aborda mai întâi emisiile din sectorul agricol. „Mulți oameni nu au nicio idee că agricultura contribuie cu aproximativ 33% din toate emisiile din lume”, a spus el în timpul discursului și a adăugat; „Cu o populație în creștere pe planetă – tocmai am depășit pragul a 8 miliarde de concetățeni din întreaga lume – doar emisiile din sistemul alimentar se estimează că vor provoca încă o jumătate de grad de încălzire până la jumătatea secolului”. Între timp, SUA încearcă să ne obișnuiască și cu ideea unui conflict între Taiwan și China, în care Taiwanul ar avea statutul Ucrainei. Problema surplusului de populație, pare ca și rezolvată din această perspectivă, mai ales că se încearcă cooptarea Indiei în NATO. În cazul unui refuz, vom afla cu surprindere că India contestă valorile occidentale, interesele și securitatea globală bazată pe reguli. ,,India nu ar trebui să creadă că este impenetrabilă pentru un modus-vivendi normal al SUA o -revoluție de culoare-”, concluzionează https://www.globalresearch.ca/us-took-initiative-over-china/5821338 . Dar nu trebuie să deznădăjduim, planificatorii globali vor avea grijă de planetă, doar e a lor.

Jr. Adrian M. Ionescu