Cea de-a IV-a ediție a Festivalului Cercetășesc „Bucurie și Promisiune” s-a desfășurat weekendul trecut în comuna Nicolae Bălcescu fiind organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Cercetașului (22 februarie) de către cercetașii din localiatea băcăuană. Ediția din acest an s-a derulat sub tema „The fellowship of a scout”, și a avut la bază cadrul simbolic din filmele „Lord of the Rings”.

Fața de edițiile precedente, pe lângă cercetașii din centrele locale din zona Moldovei, de această dată au dat curs invitației și cercetași din Deva, Cluj și Craiova, numărul total al participanților fiind 130. Aceștia au fost cazați în Sala de Sport „Doina Melinte” din Nicolae Bălcescu, acolo unde au desfășurat și o mare parte din activități, în special cele de ateliere. Din zona atelierelor le enumerăm pe cele de poiuri, de dansuri, de crearea unui Vulcan și diferite jocuri.

Pe de altă parte, cercetașii au avut și o probă de hike (drumeție), în care au parcurs un circuit prin pădure până la Capela Albeni de pe deal, un traseu plin de provocări în care au primit indicații în limba…elfilor. Serile au fost pline de momente distractive dar și constructive.

S-a dansat dar cercetașii au fost și angrenați în Olimpiada de Jocuri, acolo unde au primit puncte care i-au condus către câștigarea diferitelor premii. La liturghia de duminică dimineață cercetașii au ținut momentul de promisiune, după care, trei „lupișori” (clasele I-IV), trei „temerari” (clasele V-VIII) și trei „exploratori” (clasele IX-XII) au primit eșarfele de cercetași intrând astfel în Mișcarea Scout. La finalul Festivalului, toți participanții s-au îndulcit cu un mare tort.

„Trebuie să spun, în primul rând, că festivalul nostru este singurul camp de iarnă din zona Moldovei. Aceasta a fost o ediție excelentă, care ne-a arătat că suntem într-o continuă creștere, ceea ce ne bucură și ne dă speranță. Când am început acest proiect, eram elevă în clasa a XII-a, nu credeam că va dura mai mult de trei ediții. Acum deja mă gândesc la ediția a V-a”, a declarat Ioana Bulai, organizatoarea Festivalului Cercetășesc „Bucurie și Promisiune”.

„Sunt pentru prima dată la acest festival și fața de celelalte campusuri la care am participat este foarte interesant având în vedere faptul că putem fi toți mult mai aproape chiar aici în sala de sport. Lumea a fost foarte prietenoasă iar condițiile foarte faine. Totul e Ok și dacă voi mai avea ocazia sigur voi mai veni.”

Leo Mihalcea, Centrul Local „Sf. Iosif Muncitorul” Piatra Neamț

„N-am mai participat la acest gen de manifestare în partea asta de țară, este pentru prima dată când vin în Moldova și chiar îmi place. Oamenii sunt foarte frumoși, organizarea de aici este excelentă și chiar mă bucur că am venit, și cu siguranță vom mai veni și la edițiile următoare.”

Ioana Gina Crihana, Scout Cluj Napoca