Lucrările pentru centura Ocolitoare a Bacăului au ajuns la ieșirea din oraș spre Vaslui, acolo unde utilajele lucrează la pilonii viitoarea supratraversări a șoselei. Din acest motiv, circulația a fost restricționată și se formează, zilnic, coloane de autoturisme care trebuie să aștepte la semnaforul ce reglemeneaza traficul pe o singură bandă improvizată. Pentru ca lucrurile să fie și mai dificile, mulți șoferi nu respectă regulile impuse și circulă pe contrasens, se bagă în fața coloanei sau intră pe roșu, ceea ce determina o creștere a timpului de așteptare pentru șoferi. Pentru a evita această problema, Deșteptarea va prezintă câteva soluții de ocolire a zonei.

1. Varianta prin Tamasi

Este soluția potrivită pentru cei care vin dinspre București spre Vaslui sau viceversa. Are avantajul că lungimea traseului este apropiată de cea a drumului blocat. După cum am socotit cu ajutorul Google Maps, de la intersecția de pe E85 către Galbeni până la intersecția DN2F cu DJ 252, din apropiere de Buhoci sunt 23 de kilometri, în vreme ce traseul normal are 18,4 km. Din păcate, această varianta este total nepotrivită pentru cei care se află în Bacău. Tot cu Google Maps am socotit că o mașînă care ar pleca din giratoriul de la Colegiul Economic ar face 35 de km dacă ar merge pe traseul Calea Republicii – E85 – Galbeni – Chetris – Tamasi – Furnicari – Buhoci – Intersecția DN2F – DJ252. Traseul normal are numai 6,5 km.

2. Varianta prin Săucești

Este o variantă mult mai bună chiar dacă dublează lungimea traseului. Dar distanța nu este chiar așa de mare încât să pună probleme deosebite. De la “Lăzărică” (intersecția Calea Bârladului cu Calea Romanului) se ține drumul înainte spre Turnul de televiziune. Se face dreapta spre Săucești, se intră în sat și se face dreapta pe un drum de pietriș pe lângă Siret și se iese chiar înainte de pod. Am socotit la fel ca și în cazul precedent, cu plecarea de la giratoriul de la Economic. O mașină face pe traseul normal 5 km, în vreme ce, prin Săucești, face aproape 11 km.

3. Varianta off-road prin Holt

Este cea mai scurtă varianta, cu o lungime aproape identică cu a traseului normal. Singura problemă este că implică un drum de pământ, prin lanurile de floarea soarelui, ceea ce necesită mașini de teren, dacă nu doriți să ajungeți în service. Traseul pornește pe stradă Holtului din cartierul Șerbănești, se parcurge până la capăt și se intră pe un drum de pământ. Se traversează un podet, se face stânga, apoi dreapta și se ține drumul până se ajunge în satul Holt. De aici e simplu: se caută drumul principal și se ajunge chiar la intrarea pe podul peste Siret. Traseul are o lungime (măsurată tot de la giratoriul de la Economic) de aproape 6 km, față de 5 km ai traseului obișnuit.

Mai este o variantă prin Letea Veche, pe drum de pietriș până în Holt. Traseul are circa 10 km.