Regal de șah la Sucursala Armenilor din Bacău

Circa 50 de copii și juniori, cu vârste între 8 și 15 ani, s-au întrecut, sâmbătă, 27 septembrie 2025, la cea de a VII-a ediție a concursului de șah rapid pentru elevi „Cupa Tigran Petrosian”, organizată de Sucursala Bacău a Uniunii Armenilor din România (UAR) în parteneriat cu Asociația Clubul Sportiv Regional de Șah „Nord-Est”, care au pus împreună bazele cercului de șah „Tigran Petrosian”. Turneul a fost omologat de Federația Internațională de Șah (FIDE) și de Federația Română de Șah. Iar competiția a avut loc la primitorul sediu al Sucursalei UAR, unde tinerii șahiști băcăuani s-au confruntat la tabla de joc cu invitați din Focșani, Adjud, Piatra Neamț, Roman, Moinești, Buhuși și Poduri.

Sistemul de joc a fost un open elvețian, cu mai multe runde, iar concurenții au fost pe grupe de vârstă U 9( (under 9 – cu vârsta sub 9 ani), U11, U13, U15. Criteriile de departajare au fost 1. Bucholtz mediu, 2. Buchotz, 3. Progresiv și 4. Cele mai multe victorii. Sistemul Buchholz este de clasare sau punctaj dezvoltat de Bruno Buchholz în 1932, pentru turneele în sistem elvețian, dezvoltat inițial ca o metodă auxiliară de scor, dar mai recent a fost folosit ca sistem de departajare. Sistemul ia în considerare punctele obținute de adversarii cu care jucătorul a întâlnit, pentru a evalua forța acestora. Iar concurenți care s-au clasat pe primele trei locuri au primit cupe, medalii și diplome. În fapt, toți concurenții au primit diplome de participare. Concurenții au reprezentat cluburile de șah Academia de Șah Văsâi, din Bacău, Cluburile de șah „Balta Albastră” din Bacău, Clubul Regional de Șah Nord-Est, Dinamo București și Clubul „Bicazul” din Bicaz. Iar arbitrajul a fost asigurat de ing. Jănică Negruț – arbitru principal, Gheorghe Pirici, președintele CS „Balta Albastră” Siretu și Gabriel Ienășoaie, jucător de șah la categoria I.

La deschiderea și la festivitatea de premiere au fost prezenți și consilierul local Ilie Bîrzu și reprezentantul filialelor din Bacău ale Asociației Naționale Cultul Eroilor și Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Petru Done. Concursul a fost deschis de Președintele Sucursalei UAR Bacău, Vasile Agop; „Parteneriatul de colaborare încheiat între UAR Bacău și Asociația Clubului Sportiv Regional de Șah Nord-Est Bacău are ca scop dezvoltarea jocului de șah, atragerea copiilor și tinerilor din orașul nostru în lumea celor 64 de pătrate. Cercul de șah, înființat la sucursala Bacău a UAR poartă numele unui mare maestru internațional, Tigran Petrosian, personalitate de origine armeană și campion mondial la șah în anul 1963, care timp de șase ani la rând a deținut coroana de rege al șahului până în anul 1969.”

Ilie Bârzu: „În Bacău este nevoie de șahiști. De doi-trei ani se vede un reviriment aici, iar promotorii lui sunt acum în fața dumneavoastră. Domnul președinte Agop, a pus la dispoziție sediul Sucursalei Uniunii Armenilor pentru șah și a găsit și colaboratori care să-i vină alături pentru a se dezvolta șahul în rândul copiilor și tinerilor. Alți promotori sunt domnul Jănică Negruț, care a creat la Biserica «Sfântul Gheorghe» cercul de șah „În tinda Bisericii”. Și inginerul Gherghe Pirici, care a dezvoltat Clubul de șah «Balta albastră». Ei aduc șahul în atenția noastră. Dragi părinți, vă văd alături de copii, îi susțineți și faceți un lucru foarte bun, pentru că le dezvoltă capacitatea intelectuală, puterea de decizie”.

Alexandru Văsâi, Academia de Șah Văsâi, antrenor de juniori ECU și instructor școlar FIDE: „Vrem să organizăm și turnee clasice în Bacău. Academia noastră a fost susținută de părinți, chiar și de la alte cluburi, și le mulțumim pentru aceasta. S-a văzut că doresc binele copiilor. Din păcate, au fost foarte puțini instructori care au înscris copii din Bacău. Sperăm ca în viitor să schimbăm lucrurile, sperăm să punem accent și pe șahul clasic și să colaborăm mai bine și noi instructorii și să ne susținem unii pe alții”.

Podiumul competiției, la fiecare categorie de vârstă

U15: 1. David Damian, 2. David Tarcău, 3. Larisa-Dumitrița Negreanu; U13: 1. Flaviu Anton, 2. Nicolas Petcu, 3. Robert-Matei Caunic; U11: 1. Mara Grama, 2. Dimitrie Lazăr, 3. Teodora-Elena-Stanciu; U 9: 1. Ariana-Teodora Timaru, 2. Eduard Buhosu, 3. Sofia-Andreea Floareș; Fete: 1. Lavinia Dogaru, Daria-Maria Ursu, 3. Andreea Lupeș.

Cercul de Șah „Tigran Petrosian” de la Sucursala Bacău a UAR a organizat, până acum, și trei simultane oferite juniorilor băcăuani de Marele maestru internațional (GM) Andrei Istrătescu, de Marea maestră internațională (WGM) Irina Bulmaga și de Maestra internațională (IM) Miruna Lehaci.