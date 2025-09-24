Regal băcăuan pe „64 de pătrățele”

Sediul Uniunii Armenilor din România, Sucursala Bacău situat pe strada Oituz nr.54 își așteaptă copiii și juniorii băcăuani în data de 27 septembrie 2025 să se confrunte pe tabla de șah în cadrul celei de a VII-a ediții a Cupei „Tigran Petrosian”.

Aceasta competiție, devenită tradițională, este rodul unei colaborari de succes între Uniunea Armenilor din România, Sucursala Bacău și ACS Regional de Șah „Nord- Est” Bacău care au pus împreună bazele cercului de șah „Tigran Petrosian”. Programul acestei competiții cuprinde 6 runde în sistem elvețian cu timp de gândire de 15 minute pentru fiecare jucător. Sedința tehnică va fi la ora 9:30 iar prima runda va începe la ora 10:00. Arbitrajul va fi asigurat de o echipă formată din Negruț Jănică, Pirici Gheorghe și Ienașoaie Gabriel.

Juniorii băcăuani se vor confrunta la tabla de joc cu juniori invitați din Focșani, Adjud, Piatra Neamț, Roman, Moinești, Buhuși și Poduri.

Ne dorim să permanentizăm acest proiect de colaborare iar această competiție să devină tradițională pentru juniorii băcăuani și cei din împrejurimi.

De remarcat preocuparea constantă a domnului Agop Vasile, gazda acestei competiții, președintele Uniunii Armenilor din România, Sucursala Bacău și a domnului Lupușoru Costică președintele ACS Regional de Șah „Nord- Est” Bacău de a se asigura cu generozitate condiții excelente de organizare a fiecărui eveniment șahistic organizat aici. Evenimente memorabile în activitatea Cercului de Șah „Tigran Petrosian” au fost și cele 3 simultane oferite juniorilor băcăuani în ultimii ani de marele maestru international (GM) Andrei Istrătescu, marea maestră internațională (WGM) Bulmaga Irina și de maestra internațională (IM) Lehaci Miruna.

Dincolo de performanță și de abilitățile native, șahul înseamna în primul rând un excelent instrument educațional pentru tânăra generație.

Succes tuturor participanților!