De sub teascurile tipografiei Docuprint din Bacău a ieșit, de curând, o nouă carte de poezii semnată de scriitorul Alexandru Dumitru. Volumul „Asta e și ideea” a apărut sub egida Editurii Babel, tot din Bacău, și a fost lansată la finalul săptămânii trecute în cea de a doua ședință din acest an a Cenaclului „George Bacovia” al Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România (USR). Ședința, la care au venit membri ai cenaclului, dar și invitații lor și chiar o parte dintre membrii familiei scriitorului, a fost moderată de președintele Filialei USR, Dumitru Brăneanu.

Alexandru Dumitru s-a declarat de la început „un scriitor norocos”. Norocos pentru că a putut să lanseze cea de a 13-a sa carte chiar în grădina casei memoriale George Bacovia, casă aflată la numărul 13 pe strada care poartă numele marelui poet.

Despre această carte au vorbit scriitorii Cristina Ștefan, Viorel Savin, Cornel Galben și George Calcan, dar și directorul Editurii Babel și al Tipografiei Docuprint, Ionel Rusei, și profesorii Adina Mitroi și Ștefan Epure din Onești.

A fost invocată, însă, de unii vorbitori și cronica făcută deja acestei cărți de criticul literar Petre Isachi, intitulată „Jocuri de simbioze întâmplătoare ale Ideilor sau proteismul și mutația semnelor”, în care cele 84 de poeme din carte sunt văzute ca „adevărate rebuseme”, în sensul volumului „Noduri și Semne” al lui Nichita Stănescu. „Poemele lui Alexandru Dumitru – spune cronicarul – pun cu eleganță cititorului serioase probleme de receptare a Textului, invitându-l să caute în scriitură Ideea – cauza și scopul lucrurilor”. Petre Isachi a remarcat și motto-ul care deschide cartea lui Alexandru Dumitru, care „actualizează relația autor-cititor”. Motto-ul este „Orice text citit este numai pentru a aprinde focul, vreascurile sunt ale mele”.

„Alexandru Dumitru – a spus scriitoarea Cristina Ștefan – scrie ceva mai laconic acum, mai concis. Scrie însă frumos, în metafore lucrate, unele fiind chiar deosebite. Iar tematica abordată este una profundă, existențială: căutarea sinelui și căutarea sensului existenței noastre. Și de multe ori o face aforistic”.

Alexandru Dumitru este, de ani buni, oneștean, dar se trage din comuna Helegiu. Viața l-a îmbrăcat, la propriu, pentru mult timp cu uniforma ofițerului de poliție economico-financiară, dar el a făcut și studii de drept și s-a specializat și în „științe penale.” De tânăr a cochetat însă cu literatura, a publicat mereu în revistele și ziarele vremii și s-a integrat și în viața culturală a Oneștiului și a altor localități de pe Valea Muntelui. Este membru fondator al Fundației Naționale „George Călinescu” din Onești și a devenit și membru al USR. Iar unele dintre cele 13 cărți ale sale au fost premiate la diferite manifestări literare din țară și din Bacău.