Îmi place această expresie! Obiectivul meu a fost să mă familiarizez cu modul de gândire și acțiune sub impulsul acestui slogan. Întotdeauna am considerat că acesta are menirea de a-mi aduce clar aminte, în orice moment, unde mă aflu și mai mult de-atât, unde vreau să ajung. Diminuarea și chiar eliminarea discrepanței dintre cine suntem și ceea ce prezentăm în fața societății constituie probabil cea mai mare provocare cu care ne confruntăm în viață. Dacă nu ești dispus să lupți pentru planul tău de la început până la sfârșit, poate ar trebui să te întrebi dacă-ți dorești cu adevărat să-l urmezi. Indiferent de planul tău: să slăbești, să nu mai fumezi, să evoluezi din punct de vedere profesional, să studiezi, să construiești o relație…, va trebui să ții cont de niște reguli. Reguli ce trebuiesc respectate întotdeauna! Trebuie să înveți din greșelile pe care le-ai făcut. Nu există plan perfect și nici nu o să existe vreodată unul. În schimb, există reguli. Chiar foarte bune!

„Mi-am făcut un obicei din a dezvolta relații cu profesioniști care să mă inspire și să mă învețe lucruri utile, pe care să le implementez în tot ceea ce vreau să fac mai departe. Astfel am reușit în multe proiecte și…ori de câte ori va trebui să ies din mediul meu obișnuit de lucru pentru a găsi pe cineva care să mă sfătuiască sau să-mi fie mentor, mă voi încuraja din răsputeri să fac acest lucru. Întotdeauna avem nevoie de ajutorul celorlalți pentru a ne îndeplini visele”, spune cu un glas blând dar hotărât Melissa. Cât adevăr există în toate aceste vorbe? Te rog, meditează și apoi dă-ți răspunsul corect. Măcar o dată-n viață. Acum este momentul tău, tu ești personajul principal! Melissa zâmbește, deoarece ea știe acum totul despre reguli: cât de important este să le cunoști, să le accepți și să le respecți.

Singura cale prin care vom ajunge unde vrem să fim în zece ani este aceea de a face progrese an de an. Trebuie să parcurgem 10% din drumul spre destinație în fiecare an. Nu putem parcurge câte 1% în primul, al doilea, al treilea și așa până-n al nouălea an, pentru a face 90% în al zecelea an. Nu vom reuși niciodată așa! Pentru acest lucru avem nevoie de reguli. Reguli știute, acceptate și respectate!

Trăim într-o societate modernă, care admiră cele mai noi invenții. Cum creezi tu echilibru între nevoia de disciplină și nevoia de adaptare, în special într-o viață plină cu de toate? Oricât ne-am strădui să dăm răspunsul corect, tot mai rămân câteva întrebări fără răspuns. Un lucru este cert: avem nevoie de reguli în orice întreprindem, chiar și în cele mai delicate împrejurări din viața noastră! Cel mai bun rezultat se obține având repere clare de performanță. De obicei, aceste repere sunt concepute de oameni înțelepți și pricepuți să facă acest lucru, ulterior acestea sunt transmise de specialiști pentru ca mai apoi să fie autoimpuse cu o mare consecvență de cei ce vor să obțină cel mai bun rezultat.

Puteți avea un plan al creativității, al învățării, al îmbunătățirii serviciilor sau orice alt gen de abordare, atâta vreme cât caracteristicile sale sunt fundamentate pe reguli stricte. Nu vreau să intru prea mult în detalii, însă aș vrea să rețineți un lucru important: obișnuința este calea cea mai exactă către reușită. Altfel spus, nu cunosc un om care să fi atins performanța fără să fi depus un efort considerabil pentru cultivarea bunelor obiceiuri. De remarcat că n-am spus „să fi depus un efort considerabil pentru a scăpa de obiceiurile proaste”. M-am referit la faptul că odată cu formarea unui obicei pozitiv (de exemplu, să mănânci la ore regulate), dispare unul negativ (să mănânci doar o singură dată pe zi, adică seara târziu). Un obicei este îndepărtat de un alt obicei, regulă de aur în obținerea unui rezultat bun. Simplu, nu? Obiceiurile bune întotdeauna te ajută să ajungi la final. Fii motivat, schimbă-ți obiceiurile, acceptă și respectă regulile inițiate de marii învățați, apoi sugerate de oamenii de specialitate. Nu-i niciodată prea târziu să devii omul care respectă reguli în viață. Nu contează de unde începi, ci unde vrei să ajungi și cât ești dispus să muncești. Stop! Nu, vreau să reformulez: nu contează de unde vrei să începi, ci trebuie să cunoști, să accepți și să aplici regulile pentru a putea ajunge acolo unde îți dorești.

Haideți împreună să ne familiarizăm cu acest mod de gândire și să acționăm conform îndemnului: Pur și simplu faci!

Carmen Barcan, terapeut