Pseudo-reportaj despre Motanul mizantrop

Context

Casa Memorială „George Bacovia” a găzduit, în după‑amiaza zilei de 14 mai 2026, lansarea romanului Motanul mizantrop de Viorel Savin, apărut la Editura Junimea. Evenimentul s‑a desfășurat într‑un cadru familiar mediului literar băcăuan – în salonul încărcat de memorie, frecventat de-a lungul timpului de poeți, scriitori și critici, un spațiu în care discursul cultural se suprapune firesc peste atmosfera casei.

Managerul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, Alin Popa, a deschis întâlnirea, evocând personalitatea lui Viorel Savin ca „om al cetății”, punctând de altfel câteva elemente dintr-o activitate prodigioasă, care a traversat spații culturale complementare, printre care Teatrul, Biblioteca, Muzeul, Presa culturală etc. Au fost amintite cele peste 30 de premiere teatrale realizate în țară și în străinătate, precum și rolul cu adevărat activ în viața culturală locală a scriitorului Viorel Savin.

Introducerea temelor: omul recent și perspectiva moralistă

În debutul discuțiilor, criticul literar Marius Manta a conturat o imagine a „omului recent”, definit prin însingurare, „oboseală morală” și pierderea oricăror repere în raport cu idealul. A fost scoasă în evidență realitatea „hibridizată”, în cadrele căreia comportamentele devin imprevizibile, iar reacțiile sociale se uniformizează în registrul negativ. Marius Manta a subliniat că literatura lui Viorel Savin este ancorată în realitățile societății românești, autorul fiind perceput ca un moralist lucid, cu un instrumentar complex, la loc de cinste regăsindu-se sarcasmul și ironia fină, capabile să redea cu fidelitate „caricatura societății noastre”. A fost remarcată capacitatea prozatorului de a observa „mecanismele artificiale” și „viciile pline de maladiv” care traversează spațiul social.

Romanul și artificiul narativ: motanul ca filtru critic

Discuțiile au fost capacitate de analiza artificiului narativ central, am numit aici perspectiva motanului Tao, un personaj cu statut privilegiat (milionar, dar permanent închis într‑o cușcă), care observă lumea umană cu o detașare transformată-n instrument critic. A fost punctată apartenența posibilă a personajului la formula eroului picaresc. Criticul Adrian Jicu a dus analiza mai departe… schimbând perspectiva, mutând discuția către rolul de filtru pe care Tao și-l asumă mai mult sau mai puțin. În plus, a realizat un scurt istoric al prezenței animalelor – și în special a pisicilor – în literatură, oprindu-se la Montesquieu, Kafka, Bulgakov, Ana Blandiana. A remarcat totodată că alegerea motanului nu este întâmplătoare, fiind un procedeu narativ care permite autorului să „vorbească despre lume și despre ce îl nemulțumește”, delegând critica unei voci non‑umane.

Temele majore: mizantropia, libertatea, incomunicarea

Tema mizantropiei a fost analizată în raport cu motto‑ul volumului („Cu cât cunosc mai bine oamenii, cu atât îmi plac mai mult câinii”). Adrian Jicu a subliniat că romanul nu promovează mizantropia, ci o explică, arătând cauzele ei: degradarea comunicării, superficialitatea relațiilor, neputința de a fi autentici. Adrian Jicu a insistat asupra metaforei „cuștii de aur”. Motanul Tao, deși privilegiat material, trăiește într‑un spațiu limitat, ceea ce trimite la ideea unei libertăți iluzorii. Una dintre scenele de forță ale cărții, scena evadării și a regăsirii puilor la groapa de gunoi, a fost interpretată ca o parabolă a societății contemporane. Criticul Petre Isachi a completat cu o lectură politico‑filosofică, concluzionând că romanul este „un roman politic” și „în al doilea rând un roman filosofic”, care nu oferă soluții, ci ridică întrebări esențiale despre libertate și autenticitate. A fost evocată și dimensiunea taoistă și confucianistă a textului, în special ideea că armonia socială ar trebui să genereze armonie interioară.

Personajul Marta și dimensiunea caragialescă

Personajul feminin Marta a fost analizat ca reprezentare a feminității contemporane, cu accente de frivolitate și adaptare socială. Marius Manta a remarcat că feminitatea este „foarte bine transfigurată”, iar „Marta funcționează ca un model recognoscibil în seria „romanelor din B”. Altfel, Adrian Jicu a comparat personajul cu tipologii caragialești, considerând-o o „Chiriță contemporană”, cu tabieturi și comportamente recognoscibile în registrul satiric. Prin ochii motanului, întreaga lume a romanului capătă o dimensiune carnavalescă, în care personajele devin marionete ale propriilor slăbiciuni.

Intervenția autorului

La sfârșit, luând cuvântul, Viorel Savin a vorbit despre motivele care l-au determinat să treacă de la dramaturgie la proză („Am renunțat pentru că s-a schimbat modul de a privi actul artistic teatral. Publicul nu a mai rămas același.”), despre nevoia de a construi o operă durabilă și despre proiectul „romanelor din B”. A subliniat că nu a urmărit notorietatea, ci consecvența față de principiul de a spune lucrurilor pe nume și a recunoscut că reacțiile puternice la adresa sa au venit din faptul că „a întors piatra cu prea multă putere”, ceea ce a generat de-a lungul timpului atât admirație, cât și adversitate.

Concluzii

Evenimentul a funcționat ca o dezbatere despre condiția umană contemporană, despre libertate, moralitate și degradarea comunicării. Motanul mizantrop a fost prezentat ca un roman cu dimensiuni politice și filosofice, construit cu instrumentele dramaturgului, dar adaptat la registrul prozei critice.

Atmosfera generală a serii a fost una de dialog intens, cu intervenții consistente și cu un public receptiv la temele propuse. Lansarea a confirmat statutul lui Viorel Savin ca autor important al literaturii române contemporane și a consolidat poziția romanului în seria „romanelor din B”.

Marius Manta