Corul „Madrigal și Universitatea de Științe Agronomice București lansează proiectul „Bujorul Madrigal”, primul soi românesc dedicat florii-simbol a României

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” au anunțat, cu ocazia Zilei Naționale a Bujorului, lansarea unui proiect dedicat creării primului soi românesc de „Bujor Madrigal”, o inițiativă care îmbină cercetarea horticolă cu identitatea culturală.

Potrivit inițiatorilor, activitățile de ameliorare și selecție vor fi realizate în campusul universității, cu implicarea specialiștilor Facultății de Horticultură din cadrul USAMV București. Proiectul urmărește dezvoltarea unui soi nou de bujor care să poarte numele Madrigalului și să devină un simbol floral asociat prestigiosului ansamblu coral românesc.

„Energia brandului Madrigalului va fi prezentă în fiecare casă de români, prin această frumusețe a lunii mai, bujorul. Suntem în mijlocul unui proces fascinant, în cadrul căruia căutăm să potrivim genele celei mai frumoase flori de care se va bucura România și care va purta cu mândrie numele Madrigalului”, a declarat Emil Pantelimon, manager al Corului Madrigal.

La rândul său, Adrian Asănică, decanul Facultății de Horticultură din cadrul USAMV București, a subliniat dimensiunea științifică și simbolică a proiectului. „Pentru noi, acest parteneriat este o bucurie și o provocare profesională în același timp. Bujorul Madrigal va reuni cercetarea horticolă și identitatea culturală într-un proiect viu, cu potențial simbolic și științific deopotrivă”, a afirmat acesta.

Inițiatorii precizează că proiectul „Bujorul Madrigal” reprezintă începutul unei noi direcții de dezvoltare pentru Corul Madrigal, care își propune să construiască, în timp, Colecția Madrigal Floralia, o serie de creații botanice asociate identității artistice a ansamblului.