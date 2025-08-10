Proiect legislativ privind scutirea copiilor sub trei ani de la plata întreținerii

Un proiect de lege aflat în așteptarea votului final în Parlament propune scutirea copiilor cu vârsta de până la trei ani de la plata cheltuielilor de întreținere. Măsura, adoptată anterior pentru o perioadă de un an și jumătate în baza vechii Legi nr. 230/2007, viza doar costurile aferente consumurilor individuale și era opțională, la decizia fiecărei asociații de proprietari.

Acea prevedere, introdusă în aprilie 2017, nu a avut un impact semnificativ, întrucât se referea la consumuri deja contorizate individual – apă rece și caldă, canalizare, încălzire, gaze naturale – și împărțite în funcție de indexul contoarelor sau alte metode de măsurare a consumului. Practic, în multe cazuri, scutirea nu genera o reducere reală a costurilor pentru părinți, scrie avocatnet.ro.

În 2018, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 196/2018, această opțiune a dispărut complet. Noua lege nu prevede nicio scutire pentru copiii mici și, dimpotrivă, obligă proprietarii să anunțe în termen de 10 zile orice modificare a numărului de persoane din locuință – inclusiv nașterea unui copil. Termenul scurt este adesea considerat dificil de respectat în contextul provocărilor pe care le presupune venirea pe lume a unui nou membru în familie.

Administratorii și asociațiile solicită aceste date pentru a calcula cheltuielile comune pe persoană, cum ar fi consumul de apă, canalizarea, energia pentru instalațiile comune (inclusiv lifturi) sau colectarea deșeurilor.

Proiectul actual, aprobat deja de Senat, prevede același tip de scutire ca în 2017 – doar pentru consumurile individuale – și urmează să fie supus votului decisiv al deputaților. Dacă va fi adoptat, specialiștii estimează că efectele vor fi, din nou, limitate, pentru că majoritatea acestor costuri se stabilesc deja în funcție de consumul real înregistrat de contoare sau repartitoare, ceea ce face ca economia reală pentru familiile cu copii mici să fie redusă.