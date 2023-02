Prefigurarea razboiului spațial 

A existat vreo armă, în decursul timpului, pe care omenirea să o fi avut și să nu o fi folosit….? Istoria spune că nu. Conflictul din Ucraina se îndreaptă spre o zonă de unde nu mai este loc de întoarcere. Oportunitățile pentru încheierea păcii s-au diminuat simțitor prin intervențiile directe ale țărilor NATO în conflict. În neolimbajul globalist, escaladarea conflictului se face în numele păcii. Cu doar câteva luni în urmă, Occidentul se lăuda că a trimis ,,numai arme defensive” în Ucraina. Apoi Franța a livrat tunuri Caesar, folosite imediat de ucraineni pentru a bombarda civili în Donețk și în alte regiuni de graniță. Dar asta nu a fost suficient. Zelenski a cerut tancuri. Franța a dat imediat un exemplu, anunțând că va livra Ucrainei vehicule blindate AMX-10. Conform declarației unei surse din interiorul armatei franceze, preluată de https://reseauinternational.net/des-armes-nucleaires-pour-lukraine-mais-oui/ încă de anul trecut, o sută de militari ucraineni se antrenau deja în Franța pe vehiculele blindate AMX-10. Decizia trimiterii lor fusese luată înainte de emiterea ,,ofertei spontane de ajutor” a lui Macron. Germania, mai reținută, a condiționat trimiterea tancurilor în Ucraina de furnizarea de către SUA a tancurilor americane Abrams. Biden a promis că le va trimite, dar … ,,nu a garantat”. Conform https://www.spiegel.de/politik/deutschland/krieg-in-der-ukraine-deutschland-schickt-leopard-panzer-a-e2dde871-88d0-4cf5-8aae-482d58fd850f , în urma promisiunii, Germania a dat undă verde pentru trimiterea vehiculelor sale militare Leopard, pe linia frontului. La fel și Marea Britanie pentru tancurile sale. Între timp, SUA a făcut un pas îndărăt, spunând că tancurile americane abia urmează să fie fabricate iar livrarea va fi la… anu`. Încă o dată Henry Kissinger a avut dreptate când a afirmat că; „A fi un dușman al Statelor Unite este periculos, dar a fi prieten este fatal.” Zelensky a mai cerut rachete cu rază lungă de acțiune pentru a lovi Rusia în profunzime, dar fără să recunoască explicit asta. Inițial NATO a refuzat, apoi a început să livreze rachete cu raze din ce în ce mai mari. Nu există nicio îndoială că următoarele livrări vor include rachete cu o rază de acțiune de la 300 la 400 km, punând astfel Moscova în raza de tragere. În așteptarea acestui fapt, unități de apărare antiaeriană ruse au fost dislocate în mai multe zone ale Moscovei inclusiv pe clădiri. Zelensky a cerut și avioane F16 americane și omoloagele lor europene. Președintele Macron pare de acord. Președintele Biden mimează că studiază problema, dar piloții ucraineni deja se antrenează în Statele Unite de câteva luni pe avioane de luptă F-16 și este deja clar că, de îndată ce Biden își va anunța oficial acordul, primele avioane americane și piloți ucraineni vor ajunge foarte repede în Ucraina. Dacă interesele sale o cer, SUA își va canibaliza aliații și nu va ezita să-i împingă într-un conflict global, sub pretextul slăbirii Federației Ruse și salvării democrației. Cetățenii țărilor din ,,alianța colectivă” sunt constant mințiți în ceea ce privește securitatea proprie. Pe nesimțite nivelul de implicare în conflict e ridicat gradual și va fi ridicat până la a implica Europa într-un război direct și generalizat. Zoran Milanović, președintele Croației, preluat de publicația https://www.index.hr/vijesti/clanak/milanovic-sto-bismo-trebali-biti-americki-robovi/2429217.aspx?index_ref=naslovnica_vijesti_najcitanije_d , declara; ,,… decizia privind instruirea soldaților ucraineni sau orice implicare în război ar trebui să fie alegerea Croației și nu directiva marilor puteri. Washingtonul și NATO duc un război proxy împotriva Rusiei prin intermediul Ucrainei. Și viceversa. Totuși, dacă nu ai un plan, atunci se ajunge ca în Afganistan…… Pentru prima dată în istoria sa, UE participă la un război. Iar acest lucru este împotriva Tratatului privind funcționarea UE, deoarece acesta prevede doar misiuni în afara teritoriului UE…. Planul nu poate fi înlăturarea lui Putin sau aplicarea de sancțiuni. Aceasta este o prostie. Nu vom reuși nimic. …. Ce ar trebui să fim? Sclavi americani? ” . După cum știm deja, Croația a intrat în Schengen la începutul acestui an, cu fruntea sus. Nu s-a târât. Poate de aceea a și fost primită. Și politicienii noștri sunt fermi, ei nu discută, ci execută… ordinele Înaltei Porți. E un déjà-vu istoric. Într-un interviu acordat publicației elvețiene https://zeitgeschehen-im-fokus.ch/de/newspaper-ausgabe/nr-1-vom-18-januar-2023.html , fostul inspector general al Bundeswehr și președinte al comitetului militar NATO, (cel mai înalt ofițer militar din NATO), generalul în retragere Harald Kujat (care nu poate fi acuzat de simpatii putiniste), declara ; ,,… Mi se pare deosebit de enervant faptul că se acordă atât de puțină atenție intereselor de securitate germane și pericolelor pentru țara noastră ca urmare a escaladării războiului. Aceasta arată o lipsă de responsabilitate sau, pentru a folosi un termen de modă veche, o atitudine extrem de nepatriotică. (?!)…Cu cât războiul durează mai mult, cu atât devine mai dificil să ajungi la o pace negociată. …. De aceea, mi s-a părut regretabil că negocierile, care au avut loc la Istanbul în martie, au fost întrerupte după progrese mari și un rezultat total pozitiv pentru Ucraina. În negocierile de la Istanbul, se pare că Rusia a fost de acord să-și retragă forțele armate la nivelul din 23 februarie, înainte de începerea atacului asupra Ucrainei… Potrivit unor informații sigure, prim-ministrul britanic de la acea vreme, Boris Johnson, a intervenit la Kiev pe 9 aprilie și a împiedicat semnarea. Raționamentul său a fost că Occidentul nu era pregătit pentru încheierea războiului… (s.n.) Acum ar fi timpul să negociem din nou și nu folosim această oportunitate, ci facem invers: trimitem arme și escaladăm. Acesta este, de asemenea, un aspect care relevă lipsa de previziune a politicii de securitate și de judecată strategică…” Din punctul de vedere al ,,câinilor de război” orice pretext e bun pentru a continua conflictul în Ucraina, chiar cu riscul de a incendia Europa. La inceputul acestei luni, un balon chinez uriaș, dotat cu panouri solare, a traversat SUA la mare altitudine, survolând un siloz de rachete nucleare american de la Baza Forțelor Aeriene Malmstrom, au declarat oficialii apărării. Rapoartele au vorbit și despre un al doilea zbor deasupra Americii Latine, ne informa; https://www.cbc.ca/news/world/china-spy-balloon-1.6735770 În urma acestui fapt, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a anulat brusc o călătorie cu mize mari la Beijing, menită să reducă tensiunile dintre SUA și China. ,,… Biden a fost inițial înclinat să ordone ca balonul de supraveghere să fie doborât, iar un oficial înalt al apărării a spus că SUA a pregătit avioane de luptă, inclusiv avioane F-22, pentru a-l doborî, dacă i se comanda. Oficialii, care au vorbit sub condiția anonimatului, au declarat că secretarul american al apărării, Lloyd Austin și generalul american Mark Milley, președintele șefilor de stat major comun, l-au sfătuit ferm pe Biden să nu doboare balonul… O sursă guvernamentală canadiană a declarat pentru CBC că balonul a călătorit peste Canada , în drum spre Montana. Sursa a spus că balonul a fost observat pentru prima dată în weekendul trecut în Alaska, că oficialii apărării canadieni și americani au vorbit între ei în acel moment ….” Citat de aceeași publicație, senatorul republican Eric Schmitt, din Missouri, declara; „Ideea că China comunistă are un balon de spionaj îndreptat către baza forțelor aeriene Whiteman din Missouri – casa bombardierului Stealth – este absolut incredibilă”. China, care a denunțat deseori încercările de supraveghere ale SUA asupra zonelor pe care le consideră a fi teritoriul său (în 2001 a forțat să coboare un avion spion american , ținând echipajul prizonier), a fost relativ conciliantă în răspunsul său la plângerile SUA. Ministerul chinez de Externe a spus că balonul este o navă civilă folosită în principal pentru cercetări meteorologice. Acesta a precizat că dirijabilul avea capacități limitate de „autodirecție” și „a deviat mult de la cursul planificat”, din cauza vântului. Americanii știu că baloanele pot aduna o informație mai precisă și mai voluminoasă decât satelitul obișnuit, datorită vitezei lor mici, dar mai știu de asemenea că nu există niciun acord internațional care să interzică un zbor aerian cu balonul meteorologic ​​deasupra unei țări. Și nu în ultimul rând, nu s-a definit la ce înălțime se termină suveranitatea aeriană a statului și de la ce înălțime începe spațiul liber. Secretarul de presă al Casei Albe, Jean-Pierre, declara; ,,.. prezența acestui balon în spațiul nostru aerian… este o încălcare clară a suveranității noastre, precum și a dreptului internațional și este inacceptabil că s-a întâmplat acest lucru.” În urma acestor declarații, duminica trecută SUA a revenit asupra deciziei inițiale și a doborât balonul buclucaș. În acest moment, atât China, Rusia, dar și alte țări care au arme suficient de performante pot să invoce formal lipsa de legitimitate a sateliților străini de supraveghere desupra teritoriilor lor naționale și să le doboare. Toate cărțile sunt acum pe masă…

Jr. Adrian M. Ionescu