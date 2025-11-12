Praznuirea Sfinților Năsăudeni și 23 de ani de la punerea pietrei de temelie a capelei Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Onești

Într-o atmosferă de rugăciune și adâncă recunoștință, comunitatea Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Onești a sărbătorit astăzi Praznicul Sfinților Năsăudeni, marcând totodată 23 de ani de la punerea pietrei de temelie a capelei din incinta instituției de învățământ.

Evenimentul a fost binecuvântat prin slujba Sfintei Liturghii, oficiată de părintele Iulian Botezatu, capelan al Protoieriei Onești, delegat al părintelui protopop Nicolae Zaharia. În cadrul slujbei s-au înălțat rugăciuni de mulțumire către Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra școlii, profesorilor și elevilor, dar și un parastas pentru profesorii trecuți la cele veșnice, dascăli care au luminat generații întregi prin înțelepciune și devotament.

În cuvântul de învățătură, părintele Iulian Botezatu a transmis binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, precum și salutul părintelui protopop Nicolae Zaharia. El a subliniat importanța credinței și a recunoștinței în viața comunității școlare, amintind că adevărata educație se zidește pe temelii de credință, dragoste și respect.

„Această capelă, așezată aici prin râvna și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioachim, este un altar al sufletului, un loc unde Dumnezeu binecuvintează începuturile, strădaniile și visurile tinerilor. Rugăciunea și învățătura merg împreună, iar lumina credinței dă sens oricărui act de educație”, a spus părintele Iulian Botezatu.

Numeroși elevi, profesori și cadre didactice au participat la slujbă, într-o comuniune de suflet care a readus în amintirea tuturor momentele de început ale acestei sfinte lucrări, când, în urmă cu 23 de ani, Înaltpreasfințitul Ioachim, pe atunci Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a pus piatra de temelie a capelei. De atunci, acest sfânt lăcaș a devenit un reper spiritual pentru întreaga comunitate școlară.

Ziua s-a încheiat într-o atmosferă de emoție și speranță, fiind un prilej de recunoștință pentru trecut și încredere în viitor, sub ocrotirea Sfinților Năsăudeni și cu binecuvântarea lui Dumnezeu.