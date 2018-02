Credincioşii romano-catolici pornesc de astăzi, 14 februarie, pe un drum al abstinenţei şi al desăvârşirii spirituale. Ei au ca punct de reper Lumina Învierii Domnului, temelia credinţei tuturor creştinilor. „Postul înseamnă nu doar renunţarea la anumite alimente, la o îmbrăcăminte frumoasă sau la distracţii. El înseamnă mult mai mult. Postul este o renunţare la păcat. Degeaba postesc dacă înjur, mă îmbăt sau ţin duşmănie. Acest post are menirea de a ne face mai buni, în sensul în care aleg să scot răul din inima mea, să cultiv binele şi virtuţile creştineşti: dragostea, credinţa, speranţa şi faptele bune”, a precizat pentru cititorii cotidianului Deşteptarea părintele Isidor Dâscă, decan de Bacău. Postul Mare ţine 40 de zile, de la Miercurea Cenuşii (14 februarie- momentul impunerii cenușii) până la Duminica Floriilor (25 martie), la care se adaugă Săptămâna Mare, având ca punct terminus Învierea Domnului Isus Cristos (1 aprilie). „În această perioadă, îi îndemnăm pe credincioşi să vină la biserică. În afară de liturghiile obişnuite din timpul anului, celebrăm şi o devoţiune specială care se numeşte «Calea Sfintei Cruci». Ea semnifică drumul Mântuitorului spre calvarul răstignirii şi o vom celebra în fiecare miercuri, vineri şi duminică seara. Postul, rugăciunea, pomana, faptele bune şi convertirea, toate acestea la un loc, ne aduc mai aproape de Dumnezeu şi mai aproape de oameni. Aceasta înseamnă învierea noastră alături de Cristos”, a concluzionat pr. Isidor Dâscă. 0 SHARES Share Tweet

