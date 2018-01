Furt cercetat de poliţişti Poliţiştii din Zemeş au identificat un bărbat de 39 de ani şi un tânăr de 23 de ani, bănuiţi de comiterea infracţiunii de furt calificat. La data de 22 ianuarie a.c., polițiștii din Zemeş au prins în flagrant doi bărbaţi, unul de 23 de ani şi altul de 39 de ani, ambii din localitate, în timp ce sustrăgeau produs petrolier dintr-o conductă de gaze aparţinând unei societăţi comerciale.

În urma activităţilor specifice efectuate, polițiștii au reușit depistarea și identificarea celor doi bărbaţi care aveau asupra lor cantitatea de 25 de litri de gazolină, care a fost predată societăţii comerciale păgubite.

În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat. Autor de furt de material lemnos prins de polițiști La data de 22 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Brusturoasa au depistat un bărbat de 62 de ani, din comuna Agăş, bănuit de comiterea infracţiunilor de tăiere ilegală şi furt de arbori.

Bărbatul ar fi tăiat ilegal şi sustras din fondul forestier privat doi arbori, specia fag cu diametrul de 105 şi 90 cm.

Poliţiştii au recuperat 12,823 m.c. material lemnos, în valoare de 5768,54 lei pe care l-au predat reprezentanţilor Ocolului Silvic Ciobănuş.

În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere ilegală şi furt de arbori. Reţinuţi şi cercetaţi pentru lovire şi tulburarea ordinii şi liniştii publice La data de 22 ianuarie a.c. poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Bacău au acţionat pe raza de competenţă pentru depistarea unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Cei şapte bănuiţi cu vârste cuprinse între 20 şi 52 de ani au fost conduşi la sediul unităţii de poliţie. Din cercetările poliţiştilor a rezultat că la data de 01 ianuarie a.c., în jurul orei 04.00, în timp ce se aflau în incinta unei societăţi comerciale din Bacău, pe fondul unui conflict spontan, s-au lovit reciproc, tulburând ordinea şi liniştea publică. Faţă de cei şapte bănuiţi s-a luat măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, urmând să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propunere de arestare preventivă. Poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie T.F.Bacău au reţinut un tânăr de 24 de ani, bănuit de tâlhărie calificată La data de 20 ianuarie a.c., polițiștii Postului de Poliţie T.F Bacău au reținut un tânăr de 23 de ani, din localitate, bănuit de comiterea a două infracțiuni de tâlhărie calificată.

Din cercetări a rezultat că, tânărul în cauză ar fi deposedat prin violenţă o femeie de 23 de ani, din judeţul Neamţ şi un bărbat de 27 de ani, din Bacău, de câte un telefon mobil.

Polițiștii au reușit depistarea și reținerea bărbatului în cauză la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac, judeţul Arad, iar în urma prezentării acestuia la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, s-a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă 30 de zile.

