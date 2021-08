Nu deţinea permis internaţional

Polițiștii Serviciului Rutier Bacău au depistat în trafic, pe raza comunei Filipeşti, un bărbat de 51 de ani, din judeţul Ialomiţa, în timp ce conducea un autoturism având asupra sa un permis de conducere emis de autorităţile americane.

Din verificări s-a stabilit că permisul de conducere nu este internaţional.

Bărbatul este cercetat în cadrul unui dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere.

Urmărit internaţional, depistat de poliţişti

La data de 01 august a.c., poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Lipova au depistat, în trafic, un bărbat de 46 de ani, împotriva căruia era instituită măsura urmăririi la nivel naţional şi internaţional, întrucât se sustrăgea de la executarea unui mandat european de arestare emis de autorităţile judiciare din Italia pentru savârşirea mai multor infracţiuni contra patrimoniului.

Cel în cauză a fost preluat de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, care l-au reţinut pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Depistaţi în trafic fără permis de conducere

La data de 31 iulie a.c., poliţiştii rutieri din Dărmăneşti au depistat pe strada Valea Uzului din localitate, un bărbat de 45 de ani, în timp ce conducea un autoturism fără a deţine permis de conducere valabil pentru nicio categorie de autovehicule.

Conducătorul auto este cercetat penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

La aceeaşi dată, pe raza oraşului Buhuşi, poliţiştii au oprit în trafic, un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din judeţul Iaşi.

Din verificări a rezultat faptul că acesta nu posedă permis de conducere.

În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,12 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autovehicul de conducere fără a poseda permis de conducere.

La volan cu o alcolemie de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat

La data de 31 iulie a.c., o patrulă de poliție din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Moineşti ce se afla în exercitarea atribuţiunilor de serviciu pe raza comunei Pârjol, au depistat în flagrant delict, un bărbat de 48 de ani, din judeţul Timiş, în timp ce conducea un autoturism aflându-se sub influenţa alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Cercetat de poliţişti după ce a condus băut şi fără permis

La data de 01 august a.c., o patrulă de poliţie din cadrul Sectiei 3 Politie Rurală Oneşti, aflându-se în serviciul de patrulare pe raza comunei Casin, au depistat în trafic un autoturism condus de un tânăr, de 21 de ani, din localitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultând o alcoolemie de 0.95 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, în urma verificărilor efectuate de poliţişti, s-a stabilit că tânărul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără a deţine permis de conducere şi sub influenţa băuturilor alcoolice.