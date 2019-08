Pokerul a avut parte in luna iulie de unul dintre cele mai interesante si importante evenimente din calendarul pe 2019. Este vorba, bineinteles, de Main Event-ul de la World Series of Poker (WSOP), gazduit de “Rio Hotel and Casino” din Las Vegas, Nevada, Statele Unite ale Americii. Castigatorul, neamtul de origine iraniana Hossein Ensan, a plecat acasa cu un premiu de 10 milioane de dolari. Din pacate pentru el, dupa retinerea taxelor, acesta va avea in cont putin peste 5 milioane. In orice caz, un premiu consistent si un loc asigurat in analele pokerului.

Cea de-a 50-a editie a Main Event-ului a fost una la care au luat parte si romani. Unul dintre ei, Mihai Manole , a fost atat de aproape de masa finala incat sigur si-a facut planuri de cum i-ar sta cu bratara la mana. Din pacate, conationalul nostru a iesit pe locul 18 si a trebuit sa se multumeasca cu un premiu de “doar” 400 de mii de dolari. Este cea mai buna performanta reusita de vreun roman la Main Event si un motiv de mandrie pentru toti jucatorii de poker din Romania.

Dar cum a capatat Texas Hold’Em-ul asemenea teren in tara noastra si de ce este acest joc special? In primul rand, vorbim totusi despre un joc de noroc, iar romanii sunt mari amatori de activitati ce includ hazardul. Cei mai multi implica Divinitatea in tot ceea ce fac, deci nu este de mirare ca au impresia ca “soarta” le-a rezervat ceva magnific. Desigur, aici vorbim despre o anumita “masa” de jucatori, nu de cei profesionisti sau de cei care o fac doar de dragul distractiei.

Apoi, pokerul implica si pacalirea adversarului, prin asa numitul “bluff”. Un jucator “bluffeaza” in momentul in care incearca sa-si mascheze mana ca fiind mai puternica decat e, totul pentru a castiga potul. Nu e deloc de mirare ca romanul a fost atras de aceasta caracteristica a pokerului.

Insa posibilitatea de-a juca online fara prea multe restrictii a contribuit din plin la aceasta “relatie” dintre poker si romani. Lucrurile s-au mai schimbat intre timp, cu toate reglementarile impuse de ONJN, dar inceputul a fost unul pe care aproape nimeni nu l-a ratat. Acum sunt mai putine platforme pe care poti sa te joci online, iar “boom-ul” initial s-a redus semnificativ. Pe de alta parte, putem spune si ca doza de cantitate a fost inlocuita de calitate. Poti incerca oricand, la un operator licentiat precum Texas Hold’em poker 888 si beneficia de o camera de joc cu un ambient placut si cu o echipa de profesionisti in spate.

Un alt motiv pentru care romanii s-au indragostit de poker este Daniel Negreanu. Nascut in Toronto, Canada, din parinti emigranti romani, jucatorul de 45 de ani este una dintre cele mai carismatice fete din acest domeniu. Iar mostenirea sa carpato-danubiano-pontica l-a facut iubit in tara noastra. Negreanu chiar a vizitat Romania in mai multe randuri, adresandu-se de fiecare data in romana. Intr-unul dintre interviurile sale, a dezvaluit ca modul sau jovial de a aborda acest joc are legatura si cu atmosfera romaneasca din casa in care a fost crescut. El spunea ca mereu era muzica, veselie, oameni in vizita, iar mama sa era extrem de ospitaliera. Asa ca Daniel Negreanu a devenit “idolul” unei generatii de jucatori de poker din Romania.

Asta si pentru ca orice poveste de poker contine si momente “Phoenix”, in care jucatorul a fost cumva la pamant, dar a reusit sa se ridice din ultimii bani. Ca orice profesionist, nici Negreanu nu duce lipsa. Si romanii, cu multe astfel de evenimente cu rasturnari de situatie din postura de “underdog” in istoria lor, adora asemenea povesti.

De aceea, nu este de mirare ca, in prezent, exista o sumedenie de romani care au scos capul in lume la turnee internationale. Mihai Manole este cel mai bun exemplu, dar scena romaneasca este mai plina ca niciodata. Exista tot mai multi profesionisti, oameni care au capatat experienta si si-au dezvoltat jocul. Iar castigurile mari in bani au fost doar urmarea fireasca.

Dar nu este tarziu nici pentru tine. Ori ca vrei sa joci de placere, ori ca ai aspiratii mai mari, poti intra pe 888poker pentru a-ti testa abilitatile. Nu poti sa stii niciodata ce-ti rezerva viitorul.