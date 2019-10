Peste 700 de băcăuani au trecut, vineri, 18 octombrie, prin ringul Bursei locurilor de muncă pentru absolvenți organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) la sediul Facultății de inginerie a Universității „Vasile Alecsandri”. Organizatorii spun că 415 vizitatori au fost chiar din grupul absolvenților de învățământ, dintre care 310 au fost selectați în vederea încadrării în muncă.

Ediția de vineri a Bursei locurilor de muncă a fost organizată de filialele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din toate județele țării. În județul Bacău, locul de organizare nu a fost unul întâmplător, Universitatea Alecsandri fiind unul dintre principalii furnizori de forță de muncă pentru diferite domenii. Un gest admirabil a fost făcut chiar de prof. univ. dr. Valentin Zichil, decanul Facultății de inginerie, care a ținut să salute personal angajatorii și pe cei interesați de locuri de muncă veniți la acest eveniment.

Conform datelor centralizate de organizatori, peste 500 de angajatori din județ au fost contactați inițial, dintre care circa 120 au avut oferte de locuri de muncă. Au fost, astfel, centralizate circa 1.100 de oferte din toate domeniile de activitate. Oferte a făcut inclusiv Șantierul Naval din Constanța, cum a procedat și în anii din urmă – pentru lăcătuși mecanici în construcții navale.La Bursă au fost, deci oferte pentru lăcătuși mecanici, dulgheri, fierari, confecționeri, constructori calificați sau necalificați, dar și pentru ingineri în diverse domenii și agenți de asigurări – absolvenți de studii superioare.

Județul Bacău are, în prezent până la 11.000 de șomeri indemnizați, iar circa 1.700 primesc indemnizație de șomaj pentru că au realizat stagiul de cotizare de la minim un an la câți ani de vechime are fiecare. Între cei care primesc indemnizație sunt și absolvenți din învățământ, conform condițiilor cerute de lege.



„Am venit cu mari așteptări la această ediție a Bursei locurilor de muncă, pentru că noi căutăm permanent să ne extindem activitatea și sperăm să găsim studenți sau chiar proaspăt absolvenți care să ne ajute în planurile noastre de dezvoltare. Noi facem consultanță de afaceri, organizăm cursuri de formare profesională, iar pentru studenți avem locuri de muncă prin care ei au posibilitatea să se dezvolte personal, să fie creativi în ceea ce fac.”

Petronela Ștefan, director de formare profesională, Academia InovExpert Edu Bacău

„Am venit să caut, la Bursa locurilor de muncă, ceva stabil, ceva serios, ceva în care să se aprecieze efortul angajatului. De aceea m-am oprit și la standul unei unități militare. Am căutat o ofertă pe termen lung. Îmi place profesia militară, poate și pentru că am și în familie militari de carieră. Dar, în acest domeniu întâi trebuie să întrunesc eu anumite calități, apoi să aleg ceva din ce mi-aș dori.”

Mihaela Craiovean, Bacău

„Am absolvit cursurile Facultății de automatică și calculatoare, la Iași, iar acum caut oferte de muncă. M-am oprit și la standul AE-Electronics Bacău, pentru că am studii în domeniu și aș vrea să profesez în ceea ce am învățat în școală. La Bursă chiar am găsit câteva oferte, dar mă voi mai interesa.”

Andreea Burzun, Bacău