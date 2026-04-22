Acțiune de plantat puieți forestieri și învățare despre gospodărirea durabilă a pădurilor dedicată voluntarilor și colaboratorilor Door2 Outdoor

În data de 18 aprilie, Asociația „Door2Outdoor” a organizat în parteneriat cu Ocolul Silvic Comănești, Direcția Silvică Bacău o acțiune de plantat puieți forestieri. În termeni specifici acțiunea a constat în executarea de completări într-un arboret tânăr existent parcurs anterior cu lucrări de regenerare situat în Unitatea de Producție VII Izvorul Alb de pe raza Ocolului Silvic Comănești.

Acțiunea de „completări” presupune plantarea de puieți pe suprafețe mici, de circa 500 până la 1000 de metri pătrați, dispersate în interiorul unui arboret tânăr existent pentru a se asigura atât densitatea optimă a arborilor, cât și optimizare compoziției pe specii astfel încât caracteristicile pădurii nou creată să se apropie cât mai mult de caracteristicile unei păduri naturale.

Locația aleasă nu a fost una ușor accesibilă, fiind situată la o altitudine de peste 1200 de metri. Acest lucru a reprezentat o noutate pentru voluntarii care au răspuns solicitării, deoarece pentru a ajunge la șantierul de împădurire a fost necesară parcurgerea cu mașinile de teren a unei distanțe de 7, 5 km după care a urmat o urcare la pas prin pădure, cu cazmalele în spate, pe un traseu de 1,5 km cu o diferență altitudinală de 250 m. Acest traseu a oferit voluntarilor posibilitatea de a admira frumusețea pădurilor din bazinul pârâului Izvorul Alb și de a învăța despre lucrările pe care personalul silvic le execută zi de zi pentru a asigura gospodărirea durabilă a fondului forestier.

Ajunși la locul de plantat, voluntarii au fost întâmpinați de personalul Ocolului Silvic Comănești care au oferit toate informațiile despre specificul zonei, au efectuat instruirea privind tehnica executării lucrărilor de împădurire în zona de munte și au scos de la ghețărie legăturile cu puieți de molid și brad.

Sub îndrumarea personalului silvic cei 25 de voluntari s-au împărțit în echipe și s-au îndreptat apoi către perimetrele de plantat unde timp de 5 ore, în condiții de teren dificil (cu pantă, sol tare și acoperit cu zmeur si mur) au reușit sa planteze un număr de aproximativ 600 de puieți de brad și molid.

Participanții au avut vârste cuprinse între 10 și 66.

Prin contribuția la crearea unei noi păduri voluntarii experimentat o mică parte din munca de zi cu zi a personalului silvic și a lucrătorilor forestieri, deprinzând de la aceștia pasiunea și responsabilitatea pentru munca pe care o fac.

În concluzie se poate spune că activitatea de împădurire a fost un mic atelier de învățare depre ceea ce înseamnă gestionarea durabilă a pădurilor și implicarea comunității în acțiunile de importanță pentru viitor.