Marea pasiune a Daliei Paraschiv este biologia, acum este muzeograf, îndrăgostită de mamifere şi plante. A terminat Liceul „Vasile Alecsandri” (chimie-biologie), urmând apoi Biologia la Universitatea „Vasile Alecsandri”, cu licenţă şi master tot în biologie. După o perioadă scurtă la catedră ca profesor de Biologie, şi-a îndeplinit visul de a lucra într-un mare muzeu. De 10 ani este muzeograf la Complexul Muzeal „Ion Borcea”, acum doctor în ştiinţe, cu o teză dragă Daliei: mamiferele mici, biodiversitatea lor în Bazinul Siretului. Au fost ani de muncă, de studiu, de cercetare, cu greutăţi inerente, însă perseverenţa, încrederea în puterile proprii, în colegi, şi ei pasionaţi de munca lor, a reuşit să parcurgă poate cea mai frumoasă perioadă din viaţa profesională. Cel mai bine se simte la etajul şapte al muzeului, în mijlocul copiilor, dar şi la catedră, fiind în continuare şi profesor. Am cunoscut-o mai bine într-o noapte, la „Noaptea muzeelor”, înconjurată de copii, de adulţi, fiecare dornic să afle cât mai multe în doar câteva minute. Calmă, cu zâmbetul pe buze, Dalia Paraschiv a reuşit să le ofere tuturor informaţiile solicitate, uneori fiind aplaudată. După aceea am stat de vorbă, despre biologie, zoologie, cercetare, despre pasiune, vocaţie, dar, mai ales, despre curaj şi încredere. (Gh.B)

„După absolvirea Facultății de Litere și Științe, specializarea Biologie, a Universității din Bacău, am profesat în învățământ, predând disciplina biologie la două școli din comuna Bârsănești. Ca tânăr dascăl, eram foarte entuziasmată că pot oferi copiilor învățături inedite din această știință complexă – biologia. După trei ani de activitate la catedră, am absolvit examenul de definitivare în învățământ, însă distanța mare pe care trebuia să o parcurg zilnic de la Bacău la școală și faptul că, între timp, venise pe lume și băiețelul meu, Ștefan (de care sunt foarte mândră), m-au determinat să părăsesc activitatea de la catedră. După un timp, la sugestia unor foști dascăli, m-am înscris la concursul de ocupare a postului de muzeograf la Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău. Aveam foști colegi de facultate care lucrau de câțiva ani la muzeu și știam de la ei că activitatea în această instituție le oferă mari satisfacții profesionale, fapt de care m-am convins ulterior.

Imediat după ce m-am angajat la muzeu îmi doream să mă înscriu la doctorat, profesorul Cătălin Rang (Dumnezeu să-l odihnească în pace!) încurajându-mă să fac acest lucru. Astfel, în septembrie 2008, am fost admisă la doctorat în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, tema de cercetare fiind fauna de micromamifere din bazinul Siretului. Pe tot parcursul acestui demers științific am fost susținută de colegi, familie și, mai ales, de soțul meu, lucru care a contat foarte mult pentru mine. După parcurgerea acestui stagiu de pregătire, am finalizat teza de doctorat intitulată „Biodiversitatea mamiferelor mici (Mammalia: Rodentia) din bazinul mijlociu al râului Siret”, devenind, astfel, specialist în acest domeniu, astăzi, ocupându-mă, în acest context și de reinventarierea și evidența computerizată a colecției de mamalogie.

Nici nu știu când au trecut 10 ani de când sunt biolog la muzeu. Foarte puțini sunt cei care știu ce înseamnă cu adevărat munca de muzeograf, mai ales într-un muzeu de științe ale naturii. Pe lângă activitatea de ghidaj, îmi revin o serie de responsabilități precum: coordonarea unor proiecte de cercetare științifică, participare cu lucrări la congrese și simpozioane științifice naționale și internaționale, implementare de proiecte cultural-educaționale, realizare de expoziții permanente, temporare și itinerante, activități de inventariere a florei și faunei în vederea identificării de specii rare, participare la expediții de colectare de material biologic în vederea îmbogățirii patrimoniului muzeal, determinarea și conservarea materialului biologic, iar lista poate continua.

Îmi place munca de teren, de cercetare, iar satisfacţia este cu atât mai mare cu cât reuşeşti să valorifici ce ai descoperit, să expui, astfel de munca ta se poate bucura publicul care intră în muzeu, iar cercetătorul, prin lucrările sale contribuie la îmbogăţirea patrimoniului naţional şi internaţional de cunoaştere, iar instituţia ta, respectiv Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău câştigă în prestigiu şi notorietate. Această profesie este una complexă, care nu te lasă să te plafonezi și în care ai nevoie nu doar de o riguroasă pregătire de specialitate, ci și de multă imaginație, pasiune și creativitate, atât în realizarea proiectelor expoziționale, cât și în activitățile educaționale pe care le desfășor. Fără pasiune, fără pregătire permanentă nu ai ce căuta în acest domeniu. Munca de muzeograf presupune, de multe ori, lucrul în echipă, iar colegii mei sunt oameni valoroși, foarte bine pregătiți, de fiecare dată reușind să creăm lucruri deosebite, produse ştiinţifice şi culturale de calitate.

Prin activitățile educaționale pe care le desfășor atât cu preșcolari cât și cu elevi și studenți, abordez teme foarte variate și eu zic că reușesc să contribui la îmbogățirea „bagajului de cunoștințe” al acestora, din sfera biologiei și nu numai. Am fost copil, iubesc copiii, de aceea o parte din timpul meu îl dedic lor, atât aici, la muzeu, cât şi în alte proiecte pe care le iniţiez şi le conduc.

Mă consider un om împlinit atât pe plan familial cât și profesional și consider că perseverența și încrederea în forțele proprii stau la baza marilor realizări.”