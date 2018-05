Plt.maj. Bulai Petruţ este angajat al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău din anul 1998. Este căsătorit şi are o fetiţă de doi ani şi jumătate. Fiind un pasionat al sportului în special de ciclismul montan, în urma participării la competiţia sportivă Maraton Roman MTB , desfașurată acum două săptămâni în municipiul Roman a obținut locul 3 la categoria de vârstă 40-49, traseul scurt 40 km amatori.

In urma acestei reuşite i-am cerut permisiunea de a ne răspunde la câteva întrebări legate de viaţa şi pasiunea sa.

De când sunteţi jandarm şi ce v-a determinat să alegeţi această profesie ?

Sunt jandarm din anul 1998, iar imediat după ce am terminat armata am decis să rămân în cadrul Jandarmeriei Române deoarece îmi place uniforma militară , spiritul camaraderesc, dreptatea, onoarea, respectul faţă de ceilalţi şi o viaţă activă, consider că Jandarmeria este o armă cu tradiţie și că ar putea avea un cuvânt de spus în rândul tinerii generații prin exemplul personal.

De unde a apărut pasiunea pentru sport ?

Pasiunea pentru sport o am încă din şcoala generală fiind atras de Ski fond, ulterior participând la probele de biathlon, care se desfăşurau la Vatra Dornei, Borsec sau Lacul Rosu .

Care a fost prima bicicletă profesională cumpărată, pentru că stim că unele echipamente sunt foarte scumpe ?

Prima bicicletă semiprofesională a fost o cursieră Merida, pe care am cumparat-o in 2013 din Bacau, dupa care am vândut-o căci deja mă atrăgeau bicicletele de munte (MTB) şi de aici am început să investesc ceva bani intr-un cadru si piese, reusind să îmi construiesc o bicicletă de carbon profesională de MTB, cu care să merg în concursuri.

Cum intelege familia aceasta pasiune ?

Toate competițiile la care particip sunt extrem de solicitante din punct de vedere fizic ,și nu de puține ori am crezut că nu voi trece linia de finish, dar puterea de a-ți gestiona durerea în timpul unui marathon influențează direct rezultatul, si știu că la sosire mă asteaptă ele, le simt respirația și privirea printe sutele de spectatori, iar asta îmi dă putere să termin orice cursă. Ele sunt soţia și fiica mea care îmi sunt mereu alături, fiind pentru mine impresar, asistent personal și chiar medic.Le sunt recunoscător pentru lipsa din cadrul familiei atât timp cât sunt plecat cu bicicleta la antrenamente și le consider puterea si impulsul de care am foarte mare nevoie.

Mulţumesc familiei mele pentru susținere!

Cum se împacă profesia de jandarm cu pasiunea pentru ciclism, având in vedere că meseria de jandarm este una solicitantă?

Daca in misiunile specifice jandarmeriei şi în competiţiile sportive găsesc adrenalina, iar pasiunea mea se împacă foarte bine cu meseria de jandarm, plimbările sunt activități importante care îmi oferă prilejul de a petrece timp cu fetiţa mea, căreia sper ca îi voi transmite dragoste pentru sport si firea altruista.

Care a fost cel mai plăcut moment din profesia de jandarm ?

Cel mai plăcut şi mai emoţionant moment din viaţa de jandarm a fost acela când am depus jurământul militar faţă de ţara mea, pe care încerc să o slujesc în continuare cu demnitate . Sunt mândru că sunt jandarm, că fac parte din echipa Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău !

Dar ca sportiv ?

Ca sportiv amator cel mai plăcut și emoţionant moment a fost când am stat pe podium, obţinusem locul 2 la un maraton la Piatra Neamț în 2015 cu fetiţa mea în braţe, m-am simţit în al noualea cer de bucurie, chiar dacă eram lovit la genunchi şi braţe căci suportasem o cazătură, dar nici nu mai simţeam durerea de bucurie şi emoţie.

Ce obiective ţindeţi să îndepliniţi în perioada următoare în cariera sportivă și care este competiţia cea mai importantă la care doriţi să participaţi?

Pentru mine este foarte important să-mi mentin condiţia fizică, iar impreună cu colegii mei de la ELEPHANT BIKE CLUB BACAU am dori să mergem la un maraton MOUNTAIN BIKE de amatori în afara ţării noastre în Grecia, Austria sau Croaţia .

Ţin să le multumesc pentru încrederea avută în mine colegilor mei de la ELEPHANT BIKE CLUB BACĂU!

Pasiunea pentru sport este una personală sau este o pasiune comună în familie ?

Pasiunea pentru sport provine din familia noastră deoarece părinții mei au fost cadre didactice și ne-au îndrumat pe mine şi fratele meu spre sport în special spre sporturile de iarna Ski alpin şi Ski fond.

De ce credeţi că sportul este un reper important pentru noi toți?

Sportul este o provocare atât fizică și mai ales mentală, iar scopul final nu este decât benefic pentru organism căci sportul te dezvoltă fizic și mental.

Fiecare concurs la care am participat a fost o lecţie din care mereu am învațat câte ceva, fie că este vorba de propriile limite fie despre oamenii pe care i-am întălnit. Miscarea în viața noastră prezință beneficii multiple pentru corp și minte așa cum spune și proverbul “mens sana in corpora sano!”.Cum să avem o minte sanătoasă , dacă corpul care o găzduiește nu este curat, aerisit?

Ce apreciați cel mai mult la o persoană?

Eu admir oamenii harnici care au reuşit să se descurce în orice situaţie, admir oamenii care ştiu să recunoască când au gresit, admir oamenii care iubesc sincer sunt credincioși şi il iubesc pe Dumnezeu, respectă pe ceilalti şi îi ajută pe cei aflaţi la nevoie.

Ce nu vă place cel mai mult la un om ?

Ce nu imi place la un om sunt urmatoarele lucruri : indiferenta, nerecunoştinţa, minciuna şi nu în ultimul rând egoismul .