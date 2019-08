Bacăul are un reprezentant la Internaționala de Astronomie! Asta ca urmare a faptului că Teodor Ionuț Grosu (foto), elev la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” (din toamnă, în clasa a X-a C, la matematică-informatică), s-a calificat în lotul ce va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Astronomie, care va avea loc în perioada 18-27 octombrie 2019, la Piatra-Neamț. Teodor este pregătit de profesorii Florin Curbăt, de la Colegiul Național „Gh. Vrănceanu” Bacău (la Fizică) și Dan Oniciuc, de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț (la Astronomie și Astrofizică). Tânărul „vrăncean” este olimpic național pe Astronomie și Astrofizică, după ce a luat premiul III din partea Ministerului Educației și medalie de aur din partea Societății Române de Fizică la Olimpiada Națională de profil de anul acesta, rezultate ce i-au adus și calificarea în lotul lărgit (de zece elevi) al României la Internaționala de Astronomie. După alte noi testări, Teodor a reușit performanța de a se califica în lotul național restrâns, unde sunt numai trei elevi. Se pregătește individual pe această disciplină, care nu se studiază în nicio școală din Bacău, a făcut o pasiune din tot ce înseamnă Astronomie, își dorește chiar să facă o carieră pe acest domeniu. Cine este Teo, la cei 15 ani ai săi? Îl lăsăm să se prezinte.

Roxana Neagu

„Astrofizica este o ramură a Astronomiei, asta ca să diferențiem cele două discipline. Astronomia este știința care se ocupă cu studiul obiectelor cerești, pe anumite zone de studiu, ca să le zic așa, cum ar fi, de exemplu, Mecanica cerească.

Cum a început totul? Încă din clasa a V-a, Fizica mi-a plăcut foarte mult, dar am descoperit-o și mai bine când a venit la noi la școală, la «Alexandru cel Bun», unde am făcut gimnaziul, când eram în clasa a VI-a, domnul Alexandru Mironov, care ne-a expus o prezentare foarte frumoasă. Atunci, cred că a fost declick-ul. De atunci am aprofundat studiul. A urmat și o tabără de Fizică, Astronomie și Astrofizică la Voroneț, renumită de altfel. M-am dus inițial pentru Fizică acolo, dar m-am înscris și la celelalte două module, pentru ca mi s-au părut foarte interesante. Așa a început povestea aceasta frumoasă.

Când m-am întors din acea tabără, am aflat imediat de organizarea unei olimpiade județene de Astrofizică, m-am înscris, cu ce știam deja din acea tabără, cu ce am mai citit prin anumite cărți de specialitate, și așa a venit și primul premiu. Au urmat apoi și alte olimpiade, dar mai intens și structurat am lucrat de anul acesta. Așa am ajuns de la Județeană la Națională și acum… la Internaționala de Astronomie!

În timp, m-am pregătit și cu profesorul Petrică Crăciun, de la Suceava, care este și inspector școlar pe Fizică, am ajuns la liceu și am intrat în pregătiri intense și cu domnul profesor Florin Curbăt, dar mă pregătesc pe Astronomie și cu profesorul Dan Oniciuc din Piatra Neamț. Au venit așa și alte rezultate, la alt nivel. Acum suntem în pregătiri și individuale, și de grup, cei trei elevi din lotul restrâns al României, eu și cu încă doi elevi: Adrian Țiripa, din Brăila, și Dragoș Sârghi, din Suceava.

Am culegeri, reviste de specialitate. Învăț mai mult singur, studiez, dar și profesorii mei mă ajută foarte, foarte mult. Îmi doresc să ajung cât mai departe în acest domeniu. Acum mi-am dorit să ajung la Internațională, dar vreau și mai mult! Toate aceste olimpiade au fost un plus pentru mine, au fost experiențe diferite, de la care am avut mereu ce învăța. Și care m-au ajutat foarte mult.

Nu neglizez însă nici școala. Am terminat clasa a IX-a cu media generală 10. Profesorii sunt înțelegători, mă susțin, un sprijin foarte important îl am și din partea familiei, care este de acord cu mine în tot ce aleg.

Ce va urma? Nu știu. Știu doar că vreau să continui pe aceste studii. Asta e sigur. Nu m-am hotărât încă spre ce facultate să mă îndrept, dar clar va fi una în care se voi studia și Astronomia. Sau o să mă duc pe Fizică și cu un modul pe Astronomie. Și asta în străinătate, nu aici, în țară, pentru că, din păcate, nu prea am ce să aleg pe zona aceasta. Cine alege IT-ul, Medicina sau Dreptul, cam are ce să aleagă în România, dar eu… cu Astronomia, nu prea.

Așa, ca o glumă, pentru cine nu înțelege… Nu citesc în stele! Astronomia nu înseamnă ceea ce se numește Astrologie. Nu are nicio legătură. Chestiile cu zodiile, cu ascendenți, nu este nicio știință, cel puțin pentru mine. Doar grecii antici confundau Astronomia cu Astrologia, dar asta era acum sute de ani. Cine crede în Astrologie? Eu unul nu cred. Nu cred că alinierea planetelor îți poate influența destinul sau drumul într-o zi cu soare!”