Organizația județeană a Partidului Social Democrat și-a prezentat, ieri, într-o conferință de presă, echipa de consilieri care va forma viitorul Consiliu Județean. Astfel, din totalul de 35 locuri din executivul județului, PSD are 17 consilieri, diferența fiind asigurată de restul partidelor politice care au trecut de pragul electoral de 5 la sută.

„Le mulțumim celor 96.500 de băcăuani care ne-au votat. Obiectivul nostru, pentru următorii ani, este să nu-i dezamăgim. Mulți lideri de partid sau candidați au demonetizat ideea de echipă. Spre deosebire de ceilalți, noi am avut spirit de echipă. Ați văzut, săptămâna trecută, listele comunicate de șefii de partide, cu fel de fel de retrageri, declinări, excluderi. În lista de consilieri a Partidului Social Democrat nu s-a întâmplat nicio modificare, cu excepția domnului Vasile Teslaru care a dorit să rămână în Consiliul Local Buhuși și căruia, firește, îi mulțumim pentru că a fost alături de noi în campanie și pe lista de consilieri județeni”, a arătat în deschiderea conferinței, euroarlamentarul Dragoș Benea, președintetele organizației PSD Bacău.

Acesta a mai vorbit despre deschiderea față de alianțe cu celelalte partide politice, astfel încât să fie formată o majoritate care să asigure validarea proiectelor la votul din consiliu, subliniind, însă, că, la alegerile locale, în primul rând este vorba despre oameni și, prin urmare, „este foarte important numele candidatului pe care celelalte partide ar urma să ni-l propună”.

Cert este că din echipa de consilieri a Partidului Social Democrat, care va fi condusă de Valentin Ivancea, în calitate de președinte al CJ, va face parte, în primul rând, Gelu Panfil. „El va fi viitorul vicepreședinte al CJ, așa cum, de altfel, am anunțat în luna iulie, la conferința de la Biblioteca din Onești. Sunt convins că ne vom ține de cuvânt în privința a ceea ce le-am promis oneștenilor atunci”, a arătat Dragoș Benea.

Gelu Panfil, un avocat oneștean, consilier local între 2009-2012. În 2012 a candidat ca independent la Primăria Onești. Este promisiunea PSD pentru unul din cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean.

Silviu Pravăț este de loc din comuna Valea Seacă și a studiat la Universitatea Ovidius din Constanța. A fost vicepreședinte al Consiliului Județean. Dragoș Benea este convins că “va susține, cu siguranță, noua conducere a CJ, așa cum a făcut-o și până acum, fără niciun resentiment, fără nicio remușcare, fără nicio frustrare”.

Roxana Hîrțescu, medic stomatolog, fost consilier județean și în alte legislaturi, membru al Colegiului Medicilor Dentiști.

Vasile Budacă a studiat Pastorala la Facultatea de Teologie Ortodoxă, fiind de loc, din Comănești. “Este, spune Dragoș Benea, un om apreciat și susținut de foarte mulți primari din zona de nord-est a județului, începând cu cei de la Balcani, Solonț, și terminând cu edilii din Palanca și Dofteana”.

Adrian Gavriliu, în prezent președintele Clubului Sportiv Municipal Bacău. “Un club sportiv care deține o bază sportivă ce, din păcate, găzduiește un cort plin cu aer – este vorba despre acel spital modular, de 3 milioane de euro, neconform, nerecepționat și nefuncțional, care, iată!, cât ar fi fost de util în această perioadă în care Covid revine în forță”, a mai spus eurodeputatul Dragoș Benea.

Despre Adrian Nistor, Dragoș Benea spune că acesta este unul dintre cele mai importante câștiguri ale PSD, din punct de vedere politic, dar și uman, fiind inginer agronom, cu afaceri în acest domeniu, în zona de est a județului. “Despre el veți mai auzi, pentru că va avea un cuvânt de spus în politica băcăuană”, a precizat europarlamentarul băcăuan.

Pavel-Iulian Enea, un mic întreprinzător din zona Moinești, care a fost alături de PSD și în această campanie, după cum l-a descris Dragoș Benea,

Vasile Isvoran este ceva mai proaspăt venit în rândurile Partidului Social Democrat. Președintele PSD Bacău l-a descris drept „unul dintre cei mai fini cunoscători ai fenomenului politic, dar și ai celui administrativ, la nivel județean, și cu care îmi va face plăcere și în viitor să schimb idei, pentru că el este depozitarul a multor experiențe din politica băcăuană a ultimilor 20 de ani”.

Ion Cucerescu „basarabean, frate de peste Prut, zonă unde vom mai dezvolta proiecte, chiar și în raionul Soroca, cel care l-a felicitat pe domnul Palăr pentru «victoria» pe care a repurtat-o pe 27 septembrie”.

Ana-Maria Egarmin, inspector școlar general adjunct, profesor titular la Colegiul Național “Gheorghe Vrănceanu”. Este la primul mandat în Consiliul Județean.

Elena Cosma, cadru didactic. A mai fost consilier județean, dar și consilier local municipal.

Alexandru Droiman, profesor de Informatică și TIC la Școala Gimnazială “Nicolae Iorga” din Bacău.

Daniela Filip este „lucrător comercial, un om inimos, implicat, care vine din lumea reală a Bacăului, de la firul ierbii, de aceea cred că oamenii simpli vor fi foarte bine reprezentați”, a precizat Dragoș Benea.

Daniel Munteanu, un sportiv de performanță, fost internațional la «naționala» României, actualmente fiind la echipa de fotbal Aerostar, unde are o misiune extrem de dificilă, aceea de a o redresa.

Ionuț Andrieș a absolvit Facultatea de inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, fiind specializat ca inginer IT, are un master în ingineria mediului și cursuri de perfecționare în domeniul comunicării.

Bogdan Pleșca a studiat Managementul Instituțional în Administrația Publică la Universitatea „George Bacovia” și Ingineria și protecția mediului la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Despre el, Dragoș Benea a spus că este „omul care mi-aș fi dorit să nu fie consilier județean, ci primar la Măgura, unde a candidat și, din păcate, a pierdut de o manieră stranie, pentru că, acolo, se votează cu o mână pe biblie și alta în … buzunar”.

Emilian Patriche, pensionar, va reprezenta interesele seniorilor băcăuani în Consiliul Județean.

„Aceasta este echipa cu care noi am îndrăznit să atacăm alegerile. A fost o asumare care a surprins pe mulți, faptul că și întreaga echipă de consilieri a PSD s-a schimbat radical. S-a dovedit că nu am greșit, am înregistrat un scor foarte bun, cu o diferență de peste 25.000 de voturi față de alianța de dreapta PNL-USR-PLUS, de altfel singura victorie împotriva acestei alianțe, la nivel național. Or, asta face și mai frumoasă o victorie pe care am obținut-o cu toții, inclusiv ceilalți 63 de primari și restul candidaților care au pierdut la foarte puține voturi.”

Dragoș Benea, europarlamentar