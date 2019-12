Zapada se lasa mult asteptata, un motiv numai bun pentru a te bucura in continuare de incaltaminte lejera. Poti apela la pantofii pe care ii ai deja in garderoba sau poti sa iti cumperi cateva perechi noi.

Sunt mai multe tipuri de incaltaminte pe care orice barbat trebuie sa le aiba in propriul pantofar. Am intrat pe https://www.fashiondays.ro/g/barbati-/incaltaminte-pantofi si am descoperit cateva modele foarte interesante de pantofi, fie sport, fie casual pe care e bine sa ii ai in casa.

Pantofi derby

Un pantof simplu, din piele naturala, intr-o nuanta coniac. Este alegerea ideala pentru un costum albastru, spre exemplu. Trebuie sa stii ca albastrul clasic este culoarea anului 2020 si cel mai bine merge cu incaltaminte maro. Avantajul pantofilor derby este ca se potrivesc foarte bine atat la la un pantalon elegant, cat si la un jeans purtat cu o camasa cu manecile suflecate.

Pantofi sport Vans

Vans este unul dintre brandurile care fac furori in randul tinerilor. Incaltamintea produsa de aceasta marca este foarte moderna si atragatoare. Pentru aceasta perioada a anului alege un model mid-high, care sa acopere gleznele. Vei gasi diverse combinatii de culori, de la bleumarin cu galben sofran pana la rosu cu albastru. Incaltamintea Vans este realizata, de regula, din piele intoarsa de foarte buna calitate.

Pantofi casual impermeabili

Si pentru ca vremea urata risca mereu sa ne ia prin surprindere, nu strica sa porti o pereche de pantofi din piele impermeabili. Un model casual, negru, cu sireturi te va scoate din bucluc atunci cand afara se va porni furtuna si chiar ninsoarea.

Tenisi din piele

Incaltamintea sport a trecut deja la un alt nivel. Nu vei mai gasi doar tenisi din panza, ci si modele din piele, care pot fi purtate pe orice vreme, chiar si atunci cand ploua. Atuul lor principal este confortul pe care il asigura picioarelor tale. Este o incaltaminte usoara, cu talpa joasa, care poate fi lejer purtata cat este ziua de lunga.

Pantofi cu talpa masiva

Moda si tendintele nu trebuie sacrificate din cauza temperaturilor scazute. Daca se poarta incaltamintea cu talpa masiva inseamna ca si tu trebuie sa ai cel putin o astfel de pereche in pantofar. Opteaza pentru un model casual alb, cu aspect perforat. Ii vei indragi foarte tare, mai ales ca merg de minune cu jeansi tigareta sau cu o pereche de blugi albastru deschis. Chiar daca pare o incaltaminte mai degraba de vara, faptul ca sunt realizati din piele ii face perfecti inclusiv pentru acest anotimp.

Ghete de piele intoarsa

Toti barbatii iubesc la nebunie ghetele din piele intoarsa. Sunt un model clasic, dar care nu se demodeaza niciodata. Asadar, o investitie facuta acum se va dovedi extrem de profitabila. Pielea intoarsa are un aspect texturat foarte interesant, iar nuanta maro deschis este ideala pentru jeansi inchisi la culoare sau pentru pantaloni casual bleumarin, spre exemplu. Impreuna cu o camasa deschisa la culoare fac o pereche perfecta. Talpa plata, usoara, transforma aceasta pereche de pantofi in accesoriul ideal pentru o zi obositoare, petrecuta in alergatura.