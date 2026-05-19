Oneștiul se pregătește pentru „Gala Campioanelor”, dedicată revenirii Nadiei Comăneci

Municipiul Onești va găzdui, pe 31 mai 2026, „Gala Campioanelor”, eveniment dedicat împlinirii a 50 de ani de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice.

Manifestarea va avea loc pe Stadionul Carom și marchează revenirea fostei mari campioane în orașul în care și-a început drumul spre performanța care a schimbat pentru totdeauna sportul mondial.

Evenimentul este organizat în cadrul „Anului Nadia” în România, proiect aniversar dedicat performanței de la Montreal 1976, și va reuni foști și actuali campioni ai României, personalități ale sportului, invitați internaționali și generații de admiratori ai gimnastei.

Autoritățile locale spun că „Gala Campioanelor” va reprezenta mai mult decât un simplu eveniment festiv, fiind gândită ca o reîntâlnire cu istoria sportului românesc și cu emoția momentului care a făcut ca numele Oneștiului să fie cunoscut la nivel mondial.

În pregătirea evenimentului, stadionul orașului a fost reabilitat într-un timp scurt, oficialii locali descriind locul drept unul „plin de istorie, emoție și mândrie”.

Organizatorii anunță un spectacol transmis la nivel național, construit în jurul valorilor asociate carierei Nadiei Comăneci – muncă, eleganță, curaj și excelență.

Revenirea gimnastei la Onești este considerată unul dintre cele mai importante momente aniversare dedicate sportului românesc în 2026, la jumătate de secol de la performanța care a intrat definitiv în istoria olimpică.