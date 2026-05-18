Competiție de fotbal unificat organizată la Comănești

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești a găzduit faza județeană a Campionatului Național de Fotbal Unificat în 7 pentru băieți și fete, competiție organizată în parteneriat cu Special Olympics România.

Evenimentul a reunit echipe formate din elevi și parteneri din mai multe unități de învățământ, promovând incluziunea, spiritul de echipă, fair-play-ul și participarea la activități sportive într-un cadru competitiv și educativ.

În competiția feminină, locul I a fost obținut de echipa Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2, alături de partenerii de la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești, echipă coordonată de profesorii Nicu Pădureanu și Hanu Elena Irina. Pe locul al II-lea s-a clasat Școala Gimnazială Specială „Maria Montessori” Bacău, împreună cu partenerii de la Școala Gimnazială „Domnița Maria” Bacău.

Aceeași ordine s-a păstrat și în competiția masculină, unde echipa Centrului Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 și partenerii din Comănești au ocupat primul loc, iar echipa Școlii Gimnaziale Speciale „Maria Montessori” Bacău și a partenerilor de la Școala „Domnița Maria” s-a clasat pe poziția secundă.

Organizarea competiției a fost asigurată de colectivul Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” Comănești, sub coordonarea profesorilor Nicu Pădureanu, Călin Mihaela-Valentina și Mărgășoiu Marius.

Participanții au fost felicitați pentru implicare, spirit de echipă și modul în care au promovat valorile sportului unificat și ale incluziunii prin sport.