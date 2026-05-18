De la 1 iulie intră în vigoare noul sistem de taxe de drum. Rovinieta va fi calculată după norma de poluare a mașinii

Șoferii din România vor plăti, de la 1 iulie 2026, taxe de drum diferențiate în funcție de tipul vehiculului și nivelul de poluare al acestuia, după ce Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a pus în dezbatere publică ordinul care stabilește noile tarife ale rovinietei. Sistemul introduce o separare clară între taxa pentru autoturisme și vehicule ușoare și cea destinată transportului greu, denumită TollRo.

Noul mecanism este prevăzut de Legea 226/2023 și urmărește aplicarea principiului „poluatorul plătește”, valoarea rovinietei urmând să fie stabilită atât în funcție de categoria vehiculului, cât și de clasa de emisii poluante EURO.

Potrivit proiectului de ordin, autoturismele încadrate în categoriile EURO 0 – EURO III vor plăti cele mai mari tarife. Astfel, o rovinietă valabilă pentru o zi va costa 29 de lei pentru aceste vehicule. Pentru mașinile EURO IV și EURO V, tariful scade la 26 de lei, iar pentru cele EURO VI, inclusiv automobilele electrice, taxa pentru o zi va fi de 22 de lei.

Diferențele devin și mai vizibile în cazul rovinietei anuale. Proprietarii de autoturisme EURO 0 – EURO III vor achita 330 de lei pe an, cei cu vehicule EURO IV și EURO V vor plăti 292 de lei, iar șoferii de mașini EURO VI vor avea de achitat 254 de lei.

Noile reguli se aplică și altor categorii de vehicule, inclusiv celor pentru transport marfă de până la 3,5 tone sau autobuzelor. Cele mai ridicate tarife sunt prevăzute pentru vehiculele de transport persoane cu peste 23 de locuri, încadrate în clasele de poluare EURO 0 – EURO III, unde rovinieta anuală va ajunge la 4.420 de lei.

Ministerul precizează că taxa va fi calculată și în funcție de perioada de utilizare a drumurilor naționale, aceasta incluzând atât timpul efectiv de deplasare, cât și staționarea pe rețeaua rutieră taxabilă.

În plus, proiectul prevede că valoarea rovinietei va fi actualizată anual, până la finalul fiecărui an, în funcție de indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică. Noile valori actualizate vor intra în vigoare la 1 ianuarie al anului următor.

Până la aplicarea noului sistem, la 1 iulie 2026, rămân valabile tarifele actualizate în septembrie 2025.

Rovinieta și taxa TollRo se vor aplica în mod egal atât șoferilor români, cât și celor străini care utilizează rețeaua de drumuri naționale din România.

Pentru ca noile tarife să intre oficial în vigoare, proiectul de ordin trebuie aprobat de ministrul Transporturilor și publicat în Monitorul Oficial.