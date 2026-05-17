Slănic Moldova, pe podium la Gala Destinația Anului 2026: Locul 3 între stațiunile balneare din România

Stațiunea Slănic Moldova a obținut Locul 3 la categoria Stațiuni Balneare în cadrul Galei Destinația Anului 2026, desfășurată la Cazinoul din Constanța, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate turismului românesc.

Evenimentul a reunit sute de reprezentanți ai industriei turistice și a premiat cele mai apreciate destinații din țară, în cadrul unei competiții desfășurate pe 12 categorii naționale și cinci categorii speciale. Stațiunea băcăuană s-a clasat pe podium într-o competiție care a inclus destinații balneare cu tradiție și investiții recente în infrastructura de wellness și tratament.

Premiul confirmă notorietatea și potențialul turistic al stațiunii Slănic Moldova, recunoscută pentru izvoarele sale minerale și baza de tratament balnear. Clasamentul categoriei Stațiuni Balneare a fost condus de Techirghiol, urmat de Borsec, în timp ce Locul 3 a fost împărțit de Slănic Moldova și Călimănești-Căciulata.

Gala Destinația Anului este organizată în parteneriat cu Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și reprezintă cel mai important proiect de promovare turistică din România. Potrivit organizatorilor, în ediția din 2026 au fost exprimate aproape 450.000 de voturi, iar rezultatele finale au fost stabilite prin combinarea votului publicului cu evaluarea unui juriu de specialitate și cu datele unei cercetări sociologice naționale.

Marele Premiu al ediției, titlul Destinația Anului 2026, a fost câștigat de Timișoara, apreciată pentru dezvoltarea sa ca destinație urbană de interes european. Prin clasarea pe podium la categoria balneară, județul Bacău se regăsește astfel printre regiunile turistice premiate la nivel național.

Slănic Moldova este una dintre cele mai cunoscute stațiuni balneare din România, cu o tradiție îndelungată în turismul de sănătate, bazată pe apele minerale și pe infrastructura dedicată tratamentelor și serviciilor de wellness.