Profesorii au doar 48 de ore pentru dosarele de gradație de merit. Calendarul-fulger al Ministerului stârnește revolte în școli

Cadrele didactice au la dispoziție doar 48 de ore pentru a-și pregăti și depune dosarele pentru obținerea gradației de merit, după ce Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul oficial al procedurii pentru anul 2026. Ritmul accelerat al etapelor a stârnit nemulțumiri în școli, unde profesorii spun că nu au mai întâlnit termene atât de scurte pentru o procedură birocratică atât de complexă.

Potrivit calendarului aprobat prin ordin de ministru, inspectoratele școlare trebuie să comunice fișele de autoevaluare, numărul gradațiilor și punctajele minime în perioada 25-26 mai. În același timp, depunerea dosarelor de către candidați începe deja pe 26 mai și se încheie pe 28 mai, iar transmiterea documentelor către inspectoratele școlare trebuie făcută până pe 29 mai.

În practică, profesorii spun că mulți candidați vor avea la dispoziție doar una-două zile pentru a centraliza documentele necesare. Dosarele pentru gradația de merit includ zeci sau chiar sute de pagini cu adeverințe, rapoarte, diplome, rezultate ale elevilor, activități extracurriculare și documente justificative pentru ultimii cinci ani de activitate.

„Nu s-a mai întâmplat să avem un calendar atât de comprimat. Vorbim despre o procedură foarte birocratică, iar oamenii practic trebuie să alerge după acte în 48 de ore”, spun cadre didactice din mai multe județe.

Profesorii reclamă și faptul că multe documente trebuie solicitate de la alte instituții sau de la unități de învățământ unde au activat anterior, ceea ce face aproape imposibilă completarea dosarelor într-un timp atât de scurt.

Deocamdată, Ministerul Educației și Cercetării nu a explicat public motivele pentru care a ales un calendar atât de grăbit. În sistem există însă speculații că ministerul încearcă să finalizeze mai rapid procedura pentru ca listele finale și impactul bugetar aferent gradațiilor de merit să fie închise înainte de începutul verii și înaintea eventualelor măsuri de reorganizare administrativă sau de restrângere a cheltuielilor publice.

Gradația de merit reprezintă o majorare salarială de 25% acordată pentru o perioadă de cinci ani personalului didactic care obține performanțe profesionale deosebite. Concurența pentru aceste locuri este ridicată în fiecare an, iar punctajele sunt stabilite la nivelul inspectoratelor școlare.